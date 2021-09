Testimonianze sullo sciopero dei camionisti del 27 settembre per il green pass: nuovi sviluppi

Ci sono alcuni importanti sviluppi da prendere in esame in queste ore, a proposito del possibile sciopero dei camionisti in programma il 27 settembre in Italia, in modo da protestare contro il green pass. Ne abbiamo parlato in settimana, riportandovi alcune testimonianze dirette dalla categoria, ma questa mattina ci sono ulteriori documenti da prendere in esame, affinché si abbiano le idee chiare su quello che dovrebbe avvenire nella giornata di lunedì lungo le nostre autostrade.

Nuovi aggiornamenti sullo sciopero dei camionisti del 27 settembre per il green pass

Cosa sappiamo fino a questo momento in merito al presunto sciopero dei camionisti del 27 settembre per il green pass? Alcuni esponenti di categoria si sono finalmente sbilanciati sui social, soprattutto coloro che hanno maggiore seguito, chiarendo una volta per tutte che ad oggi non ci sia alcuno sciopero organizzato in programma. Nessuna associazione di categoria ha dato il proprio assenso per portare avanti un’iniziativa del genere, visto che le rimostranze sarebbero il frutto dell’idea di quello che vengono definiti “quattro facinorosi”.

Attenzione, bisogna contestualizzare bene quanto vi stiamo riportando sul possibile sciopero dei camionisti del 27 settembre per il green pass. Alcune proteste sono possibili, da parte di coloro che non hanno intenzione di piegarsi alla certificazione verde, con il rischio concreto di non poter più lavorare. Tuttavia, parliamo di iniziative isolate e non organizzate. Resta poi da capire il discorso delle responsabilità, visto che la categoria ci presenta dipendenti, ma anche lavoratori indipendenti.

L’associazione di categoria degli autotrasportatori non ha organizzato alcuno sciopero dei camionisti il prossimo 27 settembre, in modo da manifestare contro il green pass. Queste sono le ultime notizie che ci sono pervenute, fermo restando che un gruppo di persone intende effettivamente protestare. Il punto è esattamente questo: una protesta isolata e non organizzata è una cosa, mentre lo sciopero è tutt’altro.

