Tesi strampalate sulla psicologa Vera Slepoj morta: tra malattia e causa morte non confermata

Solite tesi non confermate sulla psicologa Vera Slepoj morta, con post ampiamente evitabili tra malattia e causa morte non confermata oggi 21 giugno. La notizia della morte della psicologa e scrittrice Vera Slepoj, avvenuta tra la notte di giovedì 20 e venerdì 21 giugno ha iniziato, come accade spesso in queste situazioni, a scatenare le solite teorie complottiste sul vaccino.

Non sbilanciamoci sulla psicologa Vera Slepoj morta: inutili congetture su malattia e causa morte oggi

Come sempre, si incolpa il vaccino senza sapere di cosa si parli, come osservato la scorsa settimana con Francesca Frongia. Vera Slepoj è stata trovata morta nella sua abitazione a Padova, molto probabilmente a seguito di un malore improvviso. Una nota studiosa di 70 anni che ha lavorato anche come professoressa all’Università di Siena, oltre che attiva nel mondo della politica, è stata infatti assessore alla cultura, musei e servizi sociali della Provincia di Padova dal 1999 al 2004.

Spesso ha preso parte a trasmissioni televisive dove ha parlato delle sue esperienze da psicologa, conosciuta quindi anche dall’ambiente dello spettacolo. La morte improvvisa di Vera Slepoj, proprio per il modo in cui è avvenuta, ha creato le solite dicerie sui vaccini. Diversi complottisti sul web stanno commentando questa scomparsa con la teoria dei vaccini che ormai, da quando il mondo è stato colpito dalla pandemia generata dal Covid, risulta essere la motivazione di tutte le morti improvvise.

Vera Slepoj sarebbe quindi morta, a detta di questi no-vax, per colpa del vaccino. Questa, dunque, sarebbe la causa principale dei vari malori divenuti poi fatali per molte persone. Solite teorie che non hanno assolutamente alcuna base scientifica e che inevitabilmente rischiano di diffondere solo notizie false. Per questo è opportuno fare sempre chiarezza su eventi di questo genere grazie ad altre fonti, per far sì che teorie di questo tipo non diventino poi la verità per la maggior parte degli utenti che si ritrovano a leggere tali notizie sul web.

La morte di Vera Slepoj è avvenuta per un malore, ma il vaccino non è assolutamente il motivo principale di questa perdita importante per la comunità scientifica. O, quantomeno, non ci sono evidenze in merito al momento. Saranno fatti tutti gli accertamenti del caso, ma si tratta di una morte naturale, come ne accadono tantissime ogni giorno.

Aspettiamo tutti gli accertamenti del caso sulla psicologa Vera Slepoj morta, evitando di sbilanciarci sulla malattia e causa morte non confermata allo stato attuale.

