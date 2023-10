La necessità è la madre di ogni invenzione, virtù e creatività, e gli antichi Babilonesi di necessità ne avevano tante e di bisogni ancora di più. Nelle fertili valli del Sumer (l’attuale Iraq circa) una delle prime comunità della storia a volersi popolo e passare dalla Preistoria alla Storia stessa dovette inventare tutto quello che serve non solo per entrare nella Storia, ma per fare la Storia (quella con la S maiuscola) e dintorni.

La scrittura ad esempio, che prontamente usarono per trattative commerciali e pubblicità truffaldine, tecniche di coltivazione sorprendentemente moderne che ci hanno dato i cereali, la birra e le cannucce per berla (nonché una poesia alla dea Ninkasi, dea dell’agricoltura e della birra comprensibilmente amata da tutti gli strati sociali), diverse categorie professionali e i loro bisogni.

Come ad esempio i geometri pronti appartentemente ad intuire i criteri alla base della Geometria Euclidea prima che la stessa esistesse, prima della tradizionale codificazione attribuita a Pitagora.

Teorema di Pitagora prima di Pitagora? I geometri Babilonesi, la birra e il teorema

Non paghi di aver inventato la scrittura, la coltivazione, la birra, gli acciarini, le truffe online e i truffatori che cambiano ragione sociale ogni anno, i Babilonesi si ritrovarono a inventare i geometri ancora prima della codificazione tradizionale della geometria.

E non solo avevano codificato in parte geometria e trigonometria, ma avevano creato appositi strumenti per aiutarsi, come il misterioso Plimpton 322, una tavoletta da geometra usata da un libero professionista dell’epoca per dividere appezzamenti di terra.

È la dimostrazione empirica che non solo la necessità è la madre della creatività, ma l’essere umano è definito dalla sua capacità di desiderare.

Più scopre, più desidera scoprire, più ottiene, più desidera avere.

Agli esordi della Storia l’Uomo scoprì la coltivazione, quindi volle avere terre fertili da coltivare. Scoprì il possesso, quindi volle avere dei confini netti e inequivoci perché nessuno gli rubasse i cereali per fare la birra.

Scoprì la scrittura, quindi scoprì un gruppo di persone, i Geometri, che avrebbe potuto pagare per misurare e dividere quei terreni. I Geometri scoprirono a loro volta i misteri della geometria e della trigonometria e scoprirono strumenti per aiutarsi nel calcolo, portando così altre persone ad usare quegli strumenti per commerciare arrivando oggi alla società che conosciamo.

Semplicemente, perché una bella mattina, nella valle del Sumer, qualcuno voleva una birra gelata e voleva venderla senza rotture di scatole.

