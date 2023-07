Temptation Island chiude per ascolti bassi: malinteso sul programma cancellato oggi

Temptation Island chiude e programma cancellato, anzi no. Sta circolando in rete una notizia non vera riguardante la trasmissione di Canale 5, Temptation Island, arrivata alla seconda puntata della nuova edizione e che accompagnerà i telespettatori per altre quattro puntate. Il programma dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia ed ideato da Maria De Filippi con lo staff di Uomini e Donne non è stato assolutamente cancellato.

Temptation Island chiude per ascolti inferiori alle aspettative: chiarimento il malinteso sul programma cancellato oggi

Una vicenda che ricorda molto quella dell’Isola dei Famosi, trattata non molto tempo fa. La notizia che sta imperversando in queste ore sul web si rifà a quanto accaduto lo scorso anno, quando effettivamente Temptation Island non è andato in onda, creando non poche polemiche sui social tra i vari appassionati del programma. Si parla anche ora di una cancellazione di Temptation Island che però non è assolutamente vero, Mediaset avrebbe riscontrato ascolti bassi e per questo punterebbe su una chiusura anticipata.

In realtà non è così, anzi la trasmissione di Filippo Bisciglia sta ottenendo ottimi ascolti, con tantissimi telespettatori incuriositi dalle nuove coppie approdate nel villaggio delle tentazioni per testare il loro amore. Se insomma la scorsa estate effettivamente Temptation Island è stato messo in pausa, quest’anno si è deciso di puntare nuovamente su questo particolare reality che mette a nudo le paure, le emozioni e le verità di persone comuni innamorate.

Se notate post sui social dedicati a Temptation Island cancellato, si tratta di una notizia falsa o quanto meno di vecchia data, relativa proprio a quanto accaduto durante la primavera del 2022, quando appunto si comunicò la mancata messa in onda per l’estate di tale programma. Giusto dover chiarire tale aspetto, altrimenti si rischia di diffondere notizie che non risultano essere vere.

Tanti telespettatori attendono con ansia il ritorno in estate di Temptation Island, tale format sembra funzionare alla perfezione per Mediaset e si continuerà su questa strada per molti anni ancora. Se insomma si parla di rivoluzione per la rete di Cologno Monzese, ciò non riguarderà Temptation Island. Dunque, smentiamo le voci secondo cui Temptation Island chiude con programma cancellato.

