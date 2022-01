Tagliato dai NoVax l’intervento di Anna Teresa Palamara al TG5 su Omicron che becca i vaccinati

Diffidate dei post estratti dai video televisivi che vengono interrotti bruscamente, come abbiamo avuto modo di osservare oggi a causa dei NoVax con Anna Teresa Palamara, intervenuta il 13 gennaio al TG5 per spiegarci alcuni trend sulla variante Omicron. Tra omissioni e forzature varie, infatti, ci sono elementi in comune rispetto alla storia di Galli che sarebbe guarito con le cure domiciliari, stando a quanto riportato nei giorni scorsi con un altro articolo. Vediamo come nasce la disinformazione del momento.

I NoVax fanno disinformazione con l’intervento di Anna Teresa Palamara al TG5 su Omicron

Come nasce la propaganda NoVax del giorno sull’intervento di Anna Teresa Palamara al TG5. Stiamo parlando del Direttore di Malattie Infettive presso l’Istituto Superiore di Sanità. La professoressa è intervenuta sul fatto che molte persone positive con variante Omicron siano sostanzialmente asintomatiche o al massimo con un raffreddore. Per quale motivo? Questa la domanda di Onder per l’esperta. La teoria di Anna Teresa Palamara, ovviamente, ha creato malintesi tra coloro che sono contrari al vaccino.

A suo dire, infatti, la variante Omicron sta prendendo soprattutto i vaccinati. Basta questo semplicissimo assunto per portare avanti teorie sui social secondo cui il vaccino Covid sarebbe totalmente inutile. Sbagliato, in quanto il video viene tagliato ad arte in pagine Facebook che, come sempre, puntano a fare propaganda e non informazione. Con il 90% degli italiani over 12 vaccinato, infatti, è chiaro che Omicron si stia sviluppando soprattutto su ospiti che hanno una buona protezione in termini di anticorpi.

Trend che ci porta alla domanda iniziale di Onder. Tuttavia, come si nota tramite la puntata intera del TG5 del 13 gennaio, disponibile sul sito di Mediaset, l’intervento di Anna Teresa Palamara viene tagliato dalle suddette pagine Facebook, in modo da non mostrarci come l’esperta concluda il suo ragionamento: “La variante Omicron sta colpendo soprattutto persone vaccinate, e quelle vaccinate con terza dose. Questo costituisce una barriera alla malattia grave e dobbiamo ricordarcelo“.

Tipica strategia dei bufalari NoVax quella di fermarsi al primo punto, capovolgendo le conclusioni. Ognuno può interpretare correttamente quanto detto da Anna Teresa Palamara, analizzando la puntata intera del TG5 del 13 gennaio 2022.

