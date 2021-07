“Si sapeva già tutto”, dice già qualcuno nel ripescare un post pubblicato il 23 maggio 2017 sui canali social di Taffo Funeral Services, la popolare agenzia di onoranze funebri che negli anni ha fatto scuola a tanti social media manager. Nel post che viene riproposto vediamo una fila di bare con la scritta: “Non vaccinatevi, siamo pronti anche ad un’epidemia”. Si sapeva già tutto? Si fa confusione tra epidemia e pandemia?

Occhio al “Taffo”

I post sono ancora online sia sulla pagina Facebook che sul canale Twitter. Ricordiamo, inoltre, che questo post aveva fatto discutere per via dell’omonimia tra Taffo Funeral Services e Taffo G & C Onoranze Funebri, che solamente il giorno prima (il 22 maggio 2017) aveva pubblicato un post simile ma con un taglio diverso.

Per questo gli admin di Taffo G & C Onoranze Funebri avevano fatto chiarezza in un commento:

Ciao a tutti, non ci piace lasciare questo tipo di commenti ma purtroppo siamo stati “obbligati” dalla situazione. Dopo poche ore dal nostro post sui vaccini, un’impresa che offre servizi simili ai nostri e che utilizza lo stesso nostro cognome, ha deciso, con molta poca fantasia, di fare lo stesso, lanciando però un messaggio totalmente opposto al nostro. Nonostante ci faccia contenti il fatto che qualcuno tenti di copiare la nostra comunicazione e di approfittare della notorietà su Internet del nostro marchio, non possiamo che dissociarci assolutamente da quel post e dal suo contenuto. In ogni caso, non siamo preoccupati perché siamo convinti del fatto che i nostri utenti sappiano riconoscere le campagne promosse da Taffo G & C Onoranze Funebri dalle imitazioni.

Nel 2017 i no-vax contestavano il Decreto Vaccini: era l’anno del Meningococco

Arrivando al dunque: Taffo Funeral Services aveva previsto tutto? Questo è ciò che si chiede qualcuno, ma il post parlava di un’epidemia e non di una pandemia. Il 2017, infatti, era l’anno in cui i no-vax facevano disinformazione contro l’esavalente e il quadrivalente e, per chi ha memoria, in quell’anno si parlava tanto della meningite. Le proteste erano dovute al Decreto Vaccini convertito in legge il 28 luglio 2017.

In quell’anno, infatti, fu tanta la disinformazione che dovemmo affrontare come testimonia il nostro archivio. Per questo i due Taffo, con due tagli diversi, comunicavano la stessa cosa: Funeral Services comunicava che aveva a disposizione abbastanza bare per contenere tutti coloro che sarebbero morti per via della mancata vaccinazione; G & C Onoranze Funebri, invece, mostrava la lapide del meningococco con la scritta “in progress” sulla data della scomparsa accanto a quelle del vaiolo e della poliomelite.

Il post di Taffo sull’epidemia è inserito perfettamente nel contesto del 2017, che è stato l’anno delle grandi proteste dei no-vax contro la vaccinazione per il meningococco.

