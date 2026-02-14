Ci segnalano i nostri contatti un articolo dal titolo roboante “Svolta RC Auto: ora per farti pagare basta presentare il preventivo del meccanico”. Ma in realtà, ci tocca spoilerare, la svolta non esiste.

L’articolo presenta le informazioni che qualsiasi patronato, sportello servizi o avvocato vi direbbero essere la norma da anni ed anni presentate come se fossero un segreto per gli iniziati.

Portando tutto alla forma di clickbait.

“Svolta RC Auto col preventivo del meccanico”: ma esiste davvero?

L’articolo descrive “una tendenza emergente, supportata da interpretazioni giuridiche e prassi consolidate” (citazione letterale), nel modo più ampolloso e convoluto possibile, usando il maggior numero di parole possibili per raccomandare che i danni vengano documentati nel modo più fedele possibile.

Non vi è indicazioni di “svolte normative”, non vi è nessuna indicazione (perché non esiste) di pagamenti automatici, viene semplicemente detto che qualora il danno sia chiaramente documentato e quantificato nel modo più preciso possibile questo potrebbe aiutare alla definizione della controversia.

Bisognava davvero parlare di una svolta epocale per farlo? In un certo senso sì. Abbiamo già visto lo steso circuito di notizie affrontare il tema nello stesso modo: titolo caricato, articolo magniloquente e riempito di battute in modo da superare i confini delle 300 parole suggeriti per il SEO, ovvero per il corretto posizionamento nei motori di ricerca e contenuto anticlimatico.

Se l’articolo è lungo sembrerà ragionato e ragionevole agli occhi del lettore, e degno di comparire su gooogle news all’occhio elettronico dell’algoritmo.

Sostanzialmente abbiamo scoperto l’acqua calda, ma ci viene presentata come il thé.

