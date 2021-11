Sviluppi su vie legali tra Selvaggia Lucarelli ed Enrico Montesano: “Positivo e salvato da scienza”

In tanti in questo periodo ci hanno chiesto quali fossero gli sviluppi della vicenda relativa a Selvaggia Lucarelli ed Enrico Montesano. Ne abbiamo parlato diverse settimane fa con un altro articolo, quando la giornalista sui social aveva fatto sapere che l’attore sia stato in passato non solo positivo, ma anche ricoverato per poi essere salvato dalla scienza. Annuncio che ha creato scalpore, se non altro perché lo stesso Montesano da tempo è fortemente schierato sui social contro la vaccinazione Covid.

Cosa sappiamo sulle vie legali tra Selvaggia Lucarelli ed Enrico Montesano

Quali sono i nuovi intrecci della vicenda con cui si è parlato di vie legali tra Selvaggia Lucarelli ed Enrico Montesano? Abbiamo provato a chiedere informazioni ad entrambi, al momento senza risposta, anche se in alcuni post social recenti, il giudice di “Ballando con le stelle” tra un commento e l’altro aveva lasciato intendere che non ci fossero stati ulteriori capitoli dal punto di vista delle vie legali. Niente di ufficiale, ma qualche indizio in merito ci sarebbe.

Allo stesso tempo tempo, l’attore qualche volta è stato interrogato dai suoi sostenitori sulla vicenda, senza fornire ulteriore aggiornamenti. Parlando di personaggi pubblici, è altamente probabile che in caso di querele da parte di Enrico Montesano nei confronti di Selvaggia Lucarelli, o di qualsiasi altra iniziativa tramite legali, avremmo ricevuto segnali chiari in merito. Invece allo stato attuale non sembrano esserci i presupposti per affacciarci verso ulteriori capitoli di questa diatriba. Apparentemente nata e morta sui social con un botta e risposta.

Inutile dire che, qualora uno dei due volesse aggiungere altro sulla vicenda, può farlo contattandoci oggi stesso. Vi ricordiamo che Selvaggia Lucarelli aveva accusato Enrico Montesano di essere stato in passato positivo al Covid, al punto da venire ricoverato e da essere salvato con la scienza. Il tutto, nonostante le sue teorie anti vaccino diffuse su Facebook. In ogni caso, alcune fonti terze affermano che i due abbiano risolto amichevolmente prendendo atto che Montesano non sia stato ricoverato, ma al momento la notizia non è confermata ufficialmente.

