Svelato l’ultimo equivoco su Costantino Vitagliano morto per malattia oggi

Abbiamo finalmente le idee chiare sul più recente equivoco relativo a Costantino Vitagliano morto per malattia. Effettivamente, a luglio 2024 stiamo facendo i conti con la terza ondata di post sui social che sembrano premettere la peggior fine possibile per un personaggio televisivo diventato famoso nei primi anni 2000. Qualora non sapeste di chi stiamo parlando, il riferimento qui cade ad un ex tronista di Uomini e Donne, che per forza di cose deve il suo successo alla popolare trasmissione condotta da Maria De Filippi.

Più chiaro l’ultimo equivoco su Costantino Vitagliano morto per malattia oggi 5 luglio

Nella giornata di ieri abbiamo già trattato la vicenda con altro pezzo, evidenziando che le voci su Costantino Vitagliano morto per malattia oggi fossero probabilmente figlie di un malinteso legato ad una recente intervista rilasciata dal diretto interessato. Occasione per sottolineare quanto fossero importanti i rapporti con la propria famiglia, al punto che quel virgolettato sapeva quasi di addio. La questione, invece, è decisamente peggiore da un punto di vista etico, come abbiamo avuto modo di constatare nella mattinata di venerdì.

Sostanzialmente, su Facebook girano post in cui viene pubblicata la foto del buon Costantino, con tanto di virgolettato “è morto”. Ora, alzi la mano chi almeno per un secondo non sia indotto a pensare al peggio, soprattutto considerando alcune sue recenti uscite pubbliche, in cui si parla di una malattia non mortale, ma di difficile lettura per il personale medico che lo ha seguito.

I contenuti pubblicati sui social, come sempre avviene in questi casi, sono collegati ad un link che affronta la notizia. Solo accedendo al pezzo in questione, tra l’altro pubblicato da una testata abbastanza nota, si scopre che le voci su Costantino Vitagliano morto oggi 5 luglio per malattia siano false. Anzi, nell’articolo viene detto l’esatto opposto, smentendo i rumors. Il problema, dunque, risiede nella strategia social, decisamente poco corretta in termini di clickbait.

