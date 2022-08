Superquark condotto da Alberto e Christine Angela: chiariamoci su professione e voci

Occorre chiarire alcuni concetti concetti importati su Superquark, su Alberto Angela, fino ad arrivare alla professione di Christine Angela. I due figli di Piero Angela, amatissimo conduttore della trasmissione passato a miglior vita pochi giorni fa, non hanno alcun accordo con la RAI. Anzi, nel caso della donna non si hanno neppure informazioni certe sul suo lavoro, visto che da sempre c’è massimo riserbo attorno alla sua vita privata. Questa premessa va a completare quanto riportato alcuni giorni fa con un altro articolo dedicato a loro.

Chiarimenti su Superquark condotto da Alberto e Christine Angela: incerta la sua professione

Andiamo con ordine, perché se da un lato la storia di Superquark condotto da Alberto Angela rappresenta in tutto e per tutto una suggestione, che non possiamo escludere aprioristicamente, ma che al contempo risulti ad oggi una semplice voce, molto più complesso è il discorso relativo a Christine Angela. Di lei si sa pochissimo. Ha quattro anni più di suo fratello e, tramite interviste del passato a suo padre, sappiamo soltanto che abbia dato il suo contributo per realizzare il libro “Ti amerò per sempre”.

Dunque, al netto di un contributo probabilmente importante per un lavoro di Piero Angela, si può soltanto suppore che abbia conoscenze specifiche in ambito scientifico. Da qui ad ipotizza che possa essere coinvolta nella conduzione di Superquark, però, ce ne passa. Ipotesi non da scartare nel caso di Alberto, mentre con Christine Angela non si capisce come abbiano preso piede determinate supposizioni sulla sua professione.

Qualcuno sostiene addirittura che, dopo la morte di Piero Angela, la trasmissione Superquark possa essere cancellata. Tuttavia, non possiamo sottovalutare il clamore mediatico di questi giorni ed il potenziale share di un programma da rilanciare. Magari con Alberto Angela. Non certo con Christine Angela, di cui non sappiamo nulla in termini di professione.

