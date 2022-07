Conferme su Suor Linda Sim, diventata campionessa di Taekwondo a 67 anni

In tanti ci avete segnalato alcuni post social in cui viene citata Suor Linda Sim di 67 anni, considerando il fatto che la donna pare sia diventata campionessa di Taekwondo. Non è la prima volta che figure del genere finiscono al centro di nostre analisi, come forse ricorderete tramite un altro articolo pubblico nel 2019. Tuttavia, oggi non si parla di nessun potenziale parto, a differenza di allora, secondo le informazioni raccolte fino a questo momento.

Cosa sappiamo su Suor Linda Sim di 67 anni, diventata campionessa di Taekwondo

In effetti, ci siamo imbattuti in diverse fonti che sembrano confermare la tesi di Suor Linda Sim, la quale a 67 anni è diventata campionessa di Taekwondo, in seguito ai campionati internazionali che si sono tenuti in Corea del Sud. Prima di diventare suora e missionaria, la donna ha iniziato a praticare il Taekwondo nel 1971.

“Sin da quando ero bambina, per quanto posso ricordare, qualcosa in me desiderava ardentemente le arti marziali”, ha detto. “Sono sempre stata minacciosa e di piccola statura, quindi volevo imparare qualcosa in modo da non dover portare un’arma – volevo essere l’arma!”.

La sua ambizione giovanile era quella di arruolarsi nell’esercito di Singapore. “Sono andata per arruolarmi nelle Forze Armate, ma a quel tempo non c’era servizio sul campo per le donne, solo compiti d’ufficio”. Non era quello che Sim aveva in mente. Ha ripensato alla sua scelta e ha deciso di puntare alla polizia.

“Pensavo che se avessi imparato un’arte marziale, sarei potuta entrare nelle forze di polizia, ma non avevo l’altezza o il peso”, ha detto. Fu così che si iscrisse a un corso di Taekwondo in una chiesa locale e non si voltò mai indietro. Oggi indossa una cintura nera di livello 5 ed è un arbitro singaporiano certificato sia per Kyorugi che per Poomsae. Oltre ad avere all’attivo qualcosa come 32 medaglie.

Tuttavia, quando ha incontrato le Suore delle Missionarie Francescane della Divina Maternità, ha visto un diverso tipo di servizio che avrebbe potuto rendere appagante la sua vita: “Ho pensato: ‘Perché non unirti all’esercito di Dio? Se questo non è un servizio, che cos’è?”.

