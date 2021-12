Suggerimenti sulle frasi per auguri di buon Natale 2021 con WhatsApp

Come tutti sanno, di tanto in tanto ci concediamo qualche piccolo break dal fact checking puro, al punto che oggi vogliamo condividere con chi ci segue qualche consiglio sulle frasi per auguri di buon Natale 2021 da inviare su WhatsApp. O, in alternative, tramite altre app di messaggistica e social. Idea che ci è venuta in mente lo scorso anno e che vogliamo riproporre in giornata. A maggior ragione, se pensiamo che ci stiamo per mettere alle spalle un altro anno duro a causa del Covid.

Anche soluzioni divertenti sulle frasi per auguri di buon Natale 2021 con WhatsApp

In particolare, sui nostri canali social abbiamo deciso da tempo di condividere alcuni meme divertenti tra un’analisi e l’altra. Sulla stessa lunghezza d’onda, pensiamo possa essere utile per tutti una sorta di elenco contenente frasi concepite appositamente per fare gli auguri di buon Natale 2021 con WhatsApp. Dunque, il nostro suggerimento è di puntare prevalentemente su contenuti che riescano a strappare un sorriso al destinatario. Dopo ventuno mesi come quelli che abbiamo trascorso, chiunque può averne bisogno. Ecco qualche dritta per voi:

“Fai passare un felice Natale ai tuoi amici: resta in casa fino al 6 gennaio!”;

“Il Natale è soprattutto la festa dei bambini. Ma anche noi adulti possiamo godercela, almeno fino all’arrivo dell’estratto conto!”;

“Ti auguro un bianco Natale! …e quando finisci il bianco, apri una bella bottiglia di rosso!”;

“Caro Babbo Natale, quest’anno vorrei un corpo magro e un un conto in banca corposo. Mi raccomando, non fare come lo scorso anno che inverti le due cose!”.

Ciascun rapporto ha la propria storia e le sue caratteristiche uniche. Per questa ragione, in base al tipo di persona alla quale volete inviare un messaggio del genere, dovrete scegliere quello più idoneo. Al di là delle dritte fornite in precedenza, infatti, non sempre è giusto e corretto inviare frasi divertenti su WhatsApp per fare gli auguri di buon Natale 2021. Anche valutazioni del genere, in sostanza, dovranno essere minuziose, senza lasciare nulla al caso.

Vi auguriamo di poter vedere le persone alle quali tenete durante queste festività, facendo sempre attenzione alle solite disposizioni riguardanti il Covid. Qualora questo non fosse possibile, non resta altro da fare che ricorrere ad app di messaggistica, come WhatsApp. Ora sapete quali sono le frasi più divertenti per fare gli auguri di buon Natale 2021.

