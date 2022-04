Successo totale per Bruschetteria Faedo a Monte di Malo dopo la replica al cliente omofobo

Il caso della recensione omofoba nei confronti della Bruschetteria Faedo, un locale a Monte di Malo, in provincia di Vicenza, ha scatenato il mondo del web. Tantissimi utenti appoggiano la risposta geniale da parte del proprietario. Il tutto è accaduto qualche giorno fa, quando sulla pagina delle recensioni di questa bruschetteria in provincia di Vicenza è apparso un commento alquanto assurdo, da parte però di un nome falso.

Il risultato finale per la Bruschetteria Faedo a Monte di Malo dopo la risposta al cliente omofobo

Altro capitolo su questa storia, dunque, dopo il primo report di ieri. In poche parole il cliente ha recensito questo locale con una sola stella, non perché il servizio fosse scadente, anzi ha voluto sottolineare anche la qualità della specialità di casa, ma il problema è stato un altro. A fianco del suo tavolo c’erano omosessuali, cosa che a detta di questo cliente gli ha reso un bel po’ di disagio durante la consumazione.

Non si è fatta ovviamente attendere la risposta da parte del proprietario che in primis ha invitato il cliente a non presentarsi più nel suo locale, in quanto non accettano persone omofobe. In secondo luogo si è scusato per il disagio procurato perché doveva farlo mangiare nella porcilaia, dove sicuramente sarebbe stato più a suo agio.

La pagina Facebook della Bruschetteria Faedo ha diffuso questa recensione negativa, affermando ulteriormente che non siano ben accette persone omofobe in questo locale. A distanza di giorni sono apparsi tantissimi commenti positivi nei confronti di questo locale e del proprietario che ha dato una risposta epica al cliente omofobo. C’è stato un vero successo, con molti che hanno deciso di sponsorizzare questa Bruschetteria Faedo a Monte di Malo, vittima di una recensione negativa senza alcun senso.

Tutti sono concordi con la presa di posizione da parte del proprietario di questo locale, cosa non del tutto scontata in un paese come il nostro. Alquanto positivo assistere a questo atto di grande solidarietà e ad uscirne vincitore da tutta questa vicenda è stato solo il proprietario della Bruschetteria Faedo che da qualche giorno si ritrova con qualche cliente in più.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.