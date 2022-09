Stanno prendendo piede proprio in queste ore alcune teorie strane su Rosario Marrone, il papà di Emma Marrone che purtroppo è passato a miglior vita proprio in queste ore. La nota cantante è finita al centro di bufale ed imprecisioni alcune settimane fa, come abbiamo avuto modo di raccontarvi tramite altro articolo, alla luce di alcune uscite pessime di giornali. Gli stessi che, creando titoli molto superficiali, hanno lasciato credere ai lettori che l’artista potesse essere incinta.

Chiarimenti su come sia morto Rosario Marrone, il papà di Emma

Fatta questa premessa, sentiamo il dovere di portare alla vostra attenzione alcune precisazioni su come sia morto Rosario Marrone, il papà di Emma. L’unico riscontro ufficiale su quanto avvenuto lo troviamo all’interno del profilo Instagram della cantante. Un semplice post di saluto al papà che non c’è più. Se ne è andato all’età di 66 anni e ad oggi non si hanno riscontri su presunte malattie che hanno portato al brutto annuncio di questa mattina.

Al di là dei fan e degli amici di Emma Marrone che hanno espresso immediata vicinanza alla famiglia dell’artista, è significativo evidenziare come stiano prendendo piede teorie strane e complottiste su come sia morto Rosario Marrone. In particolare, come sempre avviene in questi casi, c’è chi dà per scontato che alla base di tutto ci sia il vaccino contro il Covid. Diventa inutile riportarvi alcuni commenti integrali, evitando nello specifico di alimentare voci del tutto prive di elementi solidi alle loro spalle.

Oltre alla mancanza di rispetto nei confronti della loro famiglia, il fatto di alimentare subito strane teorie su come sia morto Rosario Marrone, il papà di Emma, non fa altro che evidenziare l’enorme senso di frustrazione di coloro che cercano costantemente di inventare notizie anche quando non ci sono i presupposti per farlo. Un giorno tutto questo finirà.

