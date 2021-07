Subito con il green pass Salvini o prenotazione vaccino: alcuni chiarimenti sullo scatto

Sta creando dibattiti una recente foto pubblicata da Salvini sui social, considerando il fatto che al leader della Lega viene imputato il fatto di essere già munito di green pass, o in alternativa di essersi “piegato” al vaccino. Tutto nasce da un post pubblicato su Twitter, che richiede per forza di cose delle precisazioni in base a quello che abbiamo raccolto fino a questo momento. Tra l’altro, a poche settimane di distanza da altre polemiche relative all’utilizzo della mascherina, secondo quanto vi abbiamo riportato a suo tempo.

Salvini con un documento tra le mani: green pass o prenotazione vaccino?

Quello che ha Salvini tra le mani, nello scatto pubblicato oggi 23 luglio su Twitter, è un green pass o la prenotazione del vaccino? La foto non è il massimo della trasparenza e, per questa ragione, non usiamo tag “assoluti”. Tuttavia, sentiamo di escludere l’ipotesi del green pass. Il motivo? Con la certificazione verde, il QR code si trova dall’altro lato. Per esperienza personale, poi, sappiamo che non riporta il nome della Regione ed ha la bandiera europea. Basta provare a scaricarlo nel caso in cui abbiate SPID e vedrete.

Al contempo, non dovrebbe trattarsi neppure della prenotazione della prima dose. Il documento che fissa l’appuntamento per la somministrazione iniziale, infatti, fissa il QR code al centro e più in alto nel foglio, mentre qui lo vediamo in basso a destra. I residenti in Lombardia ci dicono che potrebbe trattarsi della seconda dose, visto che il relativo documento inerente la prenotazione prevede una diversa collocazione del suddetto codice.

Dunque, nessuna certezza sul documento di Salvini, ma un’interpretazione che possiamo quantomeno indirizzare. Niente green pass, ma al più prenotazione per la seconda dose del vaccino. Sempre che quel foglio riguardi qualcosa di personale, visto che l’ipotesi opposta al momento viene smentita quasi a prescindere.

