Subito bufera sui concorrenti di Pechino Express: “I poveri devono bruciare all’inferno”

Immediate le prime accese discussioni che stanno coinvolgendo i concorrenti di Pechino Express. Domani andrà in onda la nuova edizione della trasmissione, condotta come sempre da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio. Come ogni inizio che si rispetti non mancano però le polemiche, con al centro del caos mediatico la coppia di avvocatesse formata da Lara Picardi e Alessandra Demichelis.

Da dove nasce la prima bufera sui concorrenti di Pechino Express: la frase incriminata sui poveri

Subito una bufera, che almeno in parte ricorda alcuni episodi del passato che abbiamo avuto modo di analizzare anche all’interno del nostro sito, visto che davanti alle telecamere non è così insolito lasciarsi andare a qualche espressione di cui ci si pente solo a mente fredda.

In realtà sarebbe soprattutto quest’ultima ad essere finita nell’occhio del ciclone per alcune sue esternazioni durante una diretta Instagram. La Picardi avrebbe infatti deciso di mettersi da parte in questa vicenda, non appoggiando la collega ed amica di avventura. All’interno di questa diretta Instagram, il cui video sta circolando in maniera virale sui social, si nota Alessandra Demichelis che pronuncerebbe una frase piuttosto infelice sui poveri, i quali a sua detta dovrebbero bruciare all’inferno.

Parole scioccanti che non potevano non creare tantissime polemiche, tra l’altro la Demichelis sarebbe una persona a cui piacerebbe ostentare molto il lusso in cui vive. Non si sono fatti attendere i commenti sull’avvocatessa di Torino, con tante persone che sarebbero rimaste fortemente disgustate dalle sue parole. Staremo a vedere su quali argomenti graviteranno le prossime discussioni riguardanti i concorrenti di Pechino Express.

Certo, se da un lato è giusto contestualizzare le parole di Demichelis, al contempo pare proprio che il popolo del web non sia disposto a perdonare un’uscita così dura e sprezzante che in qualche modo getta ombre su tutti i concorrenti di Pechino Express.

