Stretta di Singapore contro i no-vax: le cure anti Covid saranno a carico loro

Decisione drastica, quella arrivata dal governo di Singapore contro i no-vax: tutti coloro che non vorranno vaccinarsi per scelta contro il Covid-19 non avranno il beneficio di curarsi a carico dello Stato, per cui le spese saranno a loro carico. È quanto si legge in una nota firmata dal Ministro della Salute Ong Ye Kung ieri, 8 novembre. La notizia è stata ripresa dalle testate nazionali e internazionali.

La nota è disponibile in lingua inglese sul sito istituzionale del governo di Singapore, a questo indirizzo.

La nuova ondata di Singapore

Come precisa Fortune, recentemente Singapore ha subito una consistente ondata di contagi da Covid-19 che ha messo a dura prova le risorse sanitarie. Il 68,5% dei ricoverati in terapia intensiva sono infetti da Covid, e una fetta consistente è rappresentata da pazienti non vaccinati per scelta.

Per questo Ong Ye Kung in una conferenza stampa di lunedì 8 novembre ha riferito:

Le persone non vaccinate costituiscono una maggioranza considerevole di coloro che richiedono cure ospedaliere intensive e contribuiscono in modo sproporzionato alla pressione sulle nostre risorse sanitarie.

Stop alle cure gratis per i no-vax

Nella nota del Ministero, dunque, si legge che a partire dall’8 dicembre le cure anti Covid destinate alle persone non vaccinate non saranno più a carico del governo ma dei pazienti stessi. Al punto 17 leggiamo:

Pertanto, dall’8 dicembre 2021 le cure mediche per i pazienti COVID-19 che non sono vaccinati per scelta non saranno più a carico del governo. Questo si applicherà a tutti i pazienti COVID-19 non vaccinati ammessi a partire dall’8 dicembre 2021 in ospedali e CTF. Le spese mediche COVID-19 per coloro che invece non possono ricevere la vaccinazione saranno comunque interamente pagate dal governo, ad esempio per i bambini sotto i 12 anni o le persone non idonee dal punto di vista medico a ricevere il vaccino.

Al punto 19, invece, leggiamo che i pazienti non vaccinati per scelta potranno comunque servirsi di accordi di finanziamento da parte dell’assistenza sanitaria “ove applicabile”. Con la stretta di Singapore contro i no-vax si vuole evitare, dunque, l’eccessiva pressione sul governo per le cure anti Covid somministrate dalle strutture ospedaliere.

