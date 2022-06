Strane voci su Rondodasosa in coma e morto: proviamo a vederci chiaro

Stanno prendendo piede strane voci, in queste ore, in merito a Rondodasosa in coma e successivamente morto. Una vicenda che ricorda molto quella che abbiamo preso in esame nei giorni scorsi sul nostro sito, quando abbiamo dovuto smentire con forza le indiscrezioni inerenti un altro rapper. Stiamo parlando di Simba La Rue, che a dirla tutta è stato vittima di una brutta aggressione che ha messo a rischio la sua vita. Un clima pessimo quello che si è venuto a creare sui social tra rapper rivali.

Cosa sappiamo in merito alle indiscrezioni su Rondodasosa in coma e morto

Le solite schermaglie da tastiera, infatti, iniziano ad oltrepassare i confini virtuali di uno schermo e creano non poche apprensioni anche a chi è fondamentalmente distante da questo mondo. Se da un lato è rassicurante parlarvi di Simba La Rue in via di guarigione, al contempo le parole pronunciate dal diretto interessato dall’ospedale, in vista di eventuali vendette e ritorsioni, non hanno certo disteso gli animi. Ora al puzzle dobbiamo aggiungere le indiscrezioni e le voci su Rondodasosa in coma e morto.

Si tratta con ogni probabilità di rumors che stanno circolando su WhatsApp ed in altre chat private, ma da una prima verifica che abbiamo effettuato non risulta che il rapper sia passato a miglior vita. Va detto che da un po’ di tempo a questa parte i profili social del diretto interessato siano irraggiungibili. Qualcuno ipotizza possa trattarsi di una mossa di marketing, magari per creare maggiore attesa per un disco. Da qui a dire che sia deceduto, però, ce ne passa.

Ad oggi non esistono prove sul fatto che siano autentiche le voci riguardanti Rondodasosa in coma e morto, motivo per il quale invitiamo tutti alla massima prudenza, evitando di alimentare ulteriori tensioni sui social. Considerando anche il delicato momento che stiamo vivendo.

