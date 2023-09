Strane voci su Mike Tyson morto oggi: bufala anche sul pugile

Sono state portate alla nostra attenzione alcune voci riguardanti Mike Tyson morto oggi. Dopo aver trattato le vicissitudini del famosissimo pugile in passato, con alcuni chiarimenti relativa alla sua turbolenta vita fuori dal ring, questo giovedì bisogna soffermarsi su voci che per forza di cose hanno creato una sorta di allarme tra tutti coloro che hanno imparato ad apprezzarlo con il trascorrere degli anni. Del resto, i personaggi sportivi più famosi e popolari spesso e volentieri si sono ritrovati al centro delle situazioni più strane.

Smentiamo le voci su Mike Tyson morto oggi, dopo l’ennesima bufala sul pugile degli ultimi anni

Senza girarci troppo intorno, possiamo smentire in modo categorico le indiscrezioni che parlano di Mike Tyson morto oggi, visto che siamo al cospetto della classica bufala sul pugile che di tanto in tanto si riaffaccia sui social. Non è certo la prima volta, infatti, che in Italia ci ritroviamo davanti alcuni post o incentrati sul solito acchiappaclick, lasciandoci credere storie non veritiere, o addirittura fake news nel senso stretto del termine.

L’ex pugile, tra i personaggi più famosi nella storia di questo sport, è vivo e vegeto. Da alcuni anni conduce e gestisce un podcast, utile per intervistare altre figure rilevanti, al punto da essersi ritagliato uno spazio interessante negli Stati Uniti. Dando uno sguardo alle principali agenzie di stampa, ma anche ai canali social del diretto interessato, sentiamo di poter smentire senza particolari indugi tutte le indiscrezioni che hanno preso piede nelle ultime ore.

Come sempre avviene in questi casi, l’invito è di andarci piano con le ricondivisioni delle notizie sui social, provando a comprendere preventivamente se la fonte in questione sia autorevole o meno. Un chiaro esempio lo abbiamo avuto oggi 7 settembre, nel momento in cui abbiamo appreso che i rumors su Mike Tyson morto fossero assolutamente privi di fonte autorevoli alle loro spalle. Basti pensare a quanto riportato da alcuni siti statunitensi in giornata.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.