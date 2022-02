Strane teorie sulla causa della morte di Luc Montagnier: occorrono chiarimenti

Continua ad essere oggetto di dicerie e bufale la causa della morte di Luc Montagnier, la cui conferma è arrivata solo da poche ore ed è stata al centro di notizie complottiste messe in giro dai NoVax. Come molti sapranno, in quest’ultimo anno Montagnier si è ritrovato ad appoggiare proprio la gente NoVax. In pratica, è diventato per molti un punto di riferimento. Ha partecipato infatti a manifestazioni e convegni vari, criticando fortemente la gestione della pandemia.

Precisazioni contro alcune teorie sulla causa della morte di Luc Montagnier

Dopo aver dato notizia praticamente ufficiale sul decesso ieri pomeriggio, bisogna dunque approfondire la questione della causa della morte. Inevitabilmente la sua morte ha iniziato a far pensare a come dietro ci fosse qualcos’altro, una sorta di cospirazione nei suoi confronti e nelle ultime ore ecco un’altra bufala emersa sulla morte di Luc Montagnier.

Quest’ultima parla di decesso avvenuto in concomitanza con una testimonianza definita più che importante che lo scienziato francese avrebbe esposto davanti al cosiddetto Gran Giury della People’s Court of Public Opinions. Stando a delle fonti internazionali assolutamente non precisate Montagnier avrebbe dovuto testimoniare di fronte a questo Gran Giury a partire dal 12 febbraio.

Il compito di questo Gran Giury sarebbe di indicare i presunti crimini contro l’umanità nella gestione della pandemia da Covid-19. Ciò però che si evince realmente è come si tratti di un gruppo di avvocati internazionali e di un giudice che si fonda sul diritto naturale, senza quindi alcun tipo di effetto nei vari sistemi giuridici dei vari stati di cui legali e giuria fanno parte.

Tra i vari nomi inseriti in una delle varie sessioni c’era anche quello di Luc Montagnier, il quale però non avrebbe dovuto dire nulla di nuovo rispetto a quanto detto già in precedenza in alcuni suoi interventi NoVax. Parlare di come il virus non fosse in realtà letale ed il numero elevato di morti era da ricondurre ad un avvelenamento della proteina spike.

Nessun gran segreto da svelare, solite storie raccontate in questi anni dai no vax. Eppure qualcuno ha voluto continuare a speculare sulla causa della morte di Luc Montagnier, pensando ad un complotto a riguardo perché pronto a testimoniare al Gran Giury.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.