Strane teorie sul significato di autunno ed equinozio 2021: chiariamo alcuni concetti

Approfondiamo il significato di autunno e di equinozio 2021. Quest’oggi cade l’equinozio d’autunno, più precisamente avverrà alle ore 21.20. Si tratta di un vero e proprio momento di passaggio, quello che dall’estate porta dritto verso la stagione più fredda. C’è un significato spirituale celato dietro a questo equinozio d’autunno, gli antichi pensavano potesse essere un periodo di grande ispirazione e forza da prendere dai propri sogni.

Cosa sappiamo sul significato di autunno ed equinozio 2021

Dunque, un altro approfondimento dopo quello di alcuni giorni fa su “agnostico“. Si tratta di un momento di forte cambiamento, abbandonando ciò che ormai risulta essere più vecchio ed obsoleto. Dal punto di vista prettamente scientifico durante questo equinozio d’autunno il giorno e la notte hanno la stessa durata, il Sole si trova allo zenit dell’equatore durante la rivoluzione terrestre e fa si che i raggi arrivino perpendicolari all’asse di rotazione della Terra.

Parliamo del periodo in cui la natura inizia pian piano ad addormentarsi, ricarica le proprie forze in vista poi della primavera, quando tutto continuerà di nuovo a svegliarsi. In agricoltura si concludono i raccolti, si vendemmia l’uva, si attendono le lunghe notti invernali. Quest’equinozio 2021 d’autunno, nei rituali festivi, è celebrato con il nome di Mabon, che rappresenta il dio della vegetazione e dei raccolti.

La leggenda narra di questo Mabon che fu rapito tre notti dopo la sua nascita e fu liberato molti anni dopo da Re Artù. Nei racconti celtici si parla del rapimento di Persefone che regola i cicli vitali della terra. Un chiaro simbolismo che evidenzia una sorta di conservazione, di protezione nei confronti dei doni della natura che verranno poi sacrificati per una nuova vita.

Infatti durante il rapimento di Persefone, la madre impedì alle piante di germogliare. Durante l’equinozio d’autunno in agricoltura si preparano i semi per far poi germogliare durante la primavera. Il significato di autunno? Lasso di tempo visto come un periodo in cui bisogna chiudere con il passato, tirare le somme di quanto fatto e non lamentarsi di ciò che non si possiede, quanto elogiare ciò che si ha. La natura si riposa ed è ciò che dovrebbe fare anche l’uomo per ritrovare la luce in grado di illuminare le stagioni buie che arriveranno. Ora sappiamo qualcosa di più sul significato di autunno ed equinozio 2021.

