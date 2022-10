Strane teorie dopo l’addio ad Antonio Inoki, icona wrestling e dell’Uomo tigre

Stanno prendendo piede in queste ore strane teorie dopo la morte di Antonio Inoki, vera e propria icona legata al mondo del wrestling, oltre ad essere lo spunto principale della leggenda cartoon “Uomo tigre“. Un po’ come avvenuto alcuni giorni fa con Bruno Arena, il cui decesso è stato incredibilmente imputato alla presunta somministrazione del vaccino Covid come abbiamo avuto modo di constatare con un altro articolo sul nostro sito, anche oggi 1 ottobre dobbiamo fronteggiare ipotesi a dir poco improbabili.

Singolari le teorie dopo la morta di Antonio Inoki, icona wrestling e dell’Uomo tigre

Come riporta ANSA, ci sono elementi banali come possiamo prendere in considerazione stamane in risposta alle singolari teorie che si stanno diffondendo rapidamente dopo la morte di Antonio Inoki. Pur essendo icona wrestling e dell’Uomo tigre, infatti, già nel 2020 erano venuti a galla problemi di cuore che ne avevano limitato in modo evidente le apparizioni in pubblico. Da quel momento, sono sempre state frammentari gli aggiornamenti sulle sue condizioni.

Resta il fatto che i primi segnali sotto questo punto di vista siano venuti a galla in piena pandemia, in netto anticipo rispetto alla diffusione del vaccino Covid citato incautamente da alcuni utenti questa mattina sui social. Senza dimenticare che i problemi di cuore citati in precedenza non avevano alcun nesso con le ipotesi che parte del pubblico sta avanzando questa mattina. Insomma, come spesso avviene in circostanze simili, si fa tanto rumore per nulla, senza conoscere i fatti e le reali condizioni di una persona prima del decesso.

Aggiungiamo anche il fatto che le fonti vicine al campione di wrestling non abbiano reso pubblici ulteriori dettagli sulle cause della morte. Sappiamo che aveva 79 anni e che su Antonio Inoki ci fosse la massima riservatezza. Altro motivo buono per mettersi alle spalle dubbi sull’icona dell’Uomo tigre.

