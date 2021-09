Strane teorie del Dottor Claudio Giorlandino a “L’Aria che tira” sulla terza dose: cosa non torna

Siamo stati letteralmente bombardati di richieste, in queste ore, dopo l’intervento del Dottor Claudio Giorlandino in occasione di una recente puntati di “L’aria che tira”. Il programma in onda su LA7 ha affrontato tra le altre cose un tema che abbiamo approfondito già a fine luglio sulle nostre pagine, in riferimento alla somministrazione del vaccino contro il Covid. Ebbene, a proposito di questa vicenda ci sono diversi aspetti che dobbiamo prendere in considerazione.

Cosa ha detto il Dottor Claudio Giorlandino a “L’Aria che tira” sulla terza dose

Come si nota attraverso il video che trovate a fine articolo, il Dottor Claudio Giorlandino a “L’Aria che tira” ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sulla terza dose. Pur dichiarandosi Pro Vax, infatti, il medico ritiene che una terza somministrazione sia del tutto inutile, in quanto la proteina spike sarebbe mutata al punto da rendere inefficace un’iniezione extra. Presa di posizione che ha sorpreso non poco Myrta Merlino e Alessandro Cecchi Paone in studio.

Quali sono le considerazioni da fare? In primo luogo, senza voler minimamente sminuire il medico, va precisato che il Dottor Claudio Giorlandino, ospite a “L’Aria che tira”, non sia un virologo. Come del resto evidenzia il suo curriculum. Nel suo intervento, si fa continuo riferimento al caso Israele, con curva dei contagi in risalita dopo la somministrazione della terza dose del vaccino. Premesso che la vaccinazione abbia obiettivi differenti, focalizzati sulle ospedalizzazioni, negli ultimi giorni va evidenziato significativo un calo dei numeri.

Ne ha parlato anche Adnkronos in settimana, sottolineando il trend positivo sotto questo punto di vista. Infine, non possiamo certo tralasciare quanto riportato da ISS sulla questione dell’evoluzione per la proteina spike sul sito ufficiale. Ad oggi, infatti, non ci sono evidenze scientifiche per confermare quanto affermato nel video che segue dal Dottor Claudio Giorlandino a “L’Aria che tira” sulla terza dose.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.