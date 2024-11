Ci segnalano i nostrti contatti una foto di Daniel Biber, noto fotografo, che ritrae uno “stormo di stormi”, ovvero uccelli che sembrano volare seguendo una formazione a forma di volatile.

Sorprendentemente per un’era piena di falsi creati con l’intelligenza artificiale, la storia è vera.

Stranamente la foto di Daniel Biber dello “stormo di stormi” era vera

Daniel Biber ha scattato una serie di foto, tra cui quelle mostrate, in una raffica di dieci secondi il 31 Dicembre del 2016 a Sant Pere Pescador in Spagna. All’epoca gli strumenti dell’AI, che hanno avuto una fortissima esplosione negli ultimi anni semplicemente non erano così evoluti da consentire il falso.

Come nell’aneddoto, Biber si rese conto che uno di quegli scatti aveva catturato l’immagine di uno “stormo di stormi”, ovvero un uccello fatto da uccelli, ottenendo un premio nel 2017, rilasciato da un Santuario per uccelli nel 2017 e una menzione nel prestigioso SONY World Photography l’anno dopo, oltre una serie di inviti ad esibire le sue opere in un museo, con richiesta di usarle in lezioni per distinguere scatti autentici da fake.

Lezione che in questi tempi di AI sarebbe, evidentemente, molto importante.

