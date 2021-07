Strana ricerca sulla compagna di Roberta Bruzzone: destino in comune con Katia Serra

C’è un trend di ricerca su Roberta Bruzzone che la dice lunga sulla cultura italiana a proposito di determinate tematiche, se pensiamo che il suo nome venga spesso associato al termine “compagna“. In sostanza, così come avvenuto con altri personaggi femminili finiti improvvisamente sotto la luce dei riflettori negli ultimi tempi, c’è questa strana predisposizione mentale per tante persone nel pensare che tali soggetti siano necessariamente omosessuali. Ecco perché ci sentiamo in dovere di chiarire alcuni aspetti oggi 20 luglio.

Ricerche sulla compagna di Roberta Bruzzone ed analogie con il caso di Katia Serra

Premesso che valga la regola del “se anche fosse, non ci sarebbe nulla di grave“, con Roberta Bruzzone e la sua presunta compagna in tanti sono del tutto fuori strada in questo periodo. Certo, ci sono delle differenze rispetto alla vicenda di Katia Serra, e vi spiegheremo le ragioni, ma ad oggi risulta ancora complicato comprendere quali siano le leve emotive che guidino determinate ricerche degli italiani sul web. La nota criminologa, ormai diventata molto famosa in Italia, è felicemente sposata con un uomo e, tra le altre cose, sta vivendo il suo secondo matrimonio.

Una vicenda che, per certi aspetti, richiama quella di Katia Serra, come abbiamo riportato poco più di una settimana fa, a poche ore dalla sfida tra Italia ed Inghilterra a Wembley per la finale degli Europei con la sua telecronaca. Le differenze ci sono, perché l’ex calciatrice non ha mai parlato della propria vita privata, evitando anche condivisioni di contenuti sui social, mentre di Roberta Bruzzone sappiamo praticamente tutto.

Morale della favola? Katia Serra mantiene la sua vita privata, appunto, privata. E questo andrebbe rispettato a prescindere. Ancor meno sensato concentrarsi su una presunta compagna di Roberta Bruzzone, considerando il fatto che il suo percorso sentimentale sia sempre andato in altra direzione secondo Pianeta Donne. A prescindere dal fatto che ognuno sia libero di amare chi gli pare, ma pare superfluo doverlo evidenziare.

