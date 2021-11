Strampalate teorie di Povia sui terremoti causati dal movimento di 7 miliardi di persone

Il cantautore Povia in questo periodo è molto attivo sui social per le sue tesi complottiste, associabili anche ai terremoti. Appartiene alla categoria degli scettici sul vaccino e pensa che ci sia qualcosa di losco sullo scoppio della pandemia da Covid-19 e così via. Un personaggio che non si è mai tirato indietro quando bisogna esprimere il proprio pensiero, anzi le sue tesi le ha sempre portate avanti con grande sicurezza, non credendo probabilmente fino in fondo a ciò che dice la scienza.

Cosa pensa Povia sull’origine dei terremoti

Torniamo a parlare di Povia, dunque, a pochi giorni da un suo singolare intervento pubblico. Queste sue idee complottiste in realtà hanno un’origine piuttosto vecchia, già qualche anno fa, sul suo profilo Facebook, scriveva cose alquanto strambe su fenomeni naturali come ad esempio i terremoti. Ne parlò anche Il Corriere. In queste ore è sbucato nuovamente in rete un suo vecchio stato di Facebook in cui Povia parla dei terremoti, chiedendo ai suoi followers cosa ne pensassero a riguardo.

Qualcuno poteva pensare ad una notizia fake, ma purtroppo non è così. Ciò infatti che dice Povia, rispondendo ad un utente sulla possibilità che ci possano essere esperimenti segreti fatti sottoterra che provocano terremoti, fa ancora più sorridere. Il cantautore italiano, che ricordiamo ha vinto il Festival di Sanremo nel 2005, ha voluto evidenziare come la nostra Terra sia in costante movimento, quindi è normale che possano esserci delle scosse di assestamento, ma bisogna tenere conto come ci siano anche 7 miliardi di persone che si muovono.

A detta di Povia quindi il costante movimento degli esseri umani può provocare qualche scossa di terremoto. Parliamo di un pensiero reale espresso qualche anno fa da Povia sul suo profilo Facebook, una cosa che dal punto di vista scientifico non ha alcun senso e che attesta evidentemente come il cantautore sia sempre stato alla ricerca di spiegazioni non realistiche agli eventi naturali o scientifici. Povia ha quindi realmente detto che i terremoti possono essere causati dai 7 miliardi di persone che si muovono costantemente sulla Terra.

