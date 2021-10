Storie tese tra Selvaggia Lucarelli e Mietta a ‘Ballando con le stelle’ alla domanda se sia vaccinata

Fa discutere la diatriba tra Selvaggia Lucarelli e Mietta a “Ballando con le stelle”, considerando che alla cantante ad un certo punto è stato chiesto se fosse vaccinata. Lei, come il ballerino che è solito accompagnarla, sono risultati positivi e di conseguenza in collegamento dalle loro abitazioni, senza potersi esibire in tv. A quel punto, la giornalista ha preso la parola augurandosi che la concorrente si fosse sottoposta a vaccinazione in precedenza, con relativo scambio di opinioni tra le due.

La discussione tra Selvaggia Lucarelli e Mietta a ‘Ballando con le stelle: è vaccinata?

Selvaggia Lucarelli è da sempre ProVax ed esterna a modo suo le proprie convinzioni, al punto da imbattersi in passato in un’accesa discussione via social con Enrico Montesano. Ne parlammo a tuo tempo con un articolo in merito, mentre oggi 24 ottobre per forza di cose ci si concentra sulla discussione tra l’opinionista e Mietta. Su quest’ultima, comunque, è importante condividere alcune precisazioni, in modo da contestualizzare al meglio l’accaduto.

Fermo restando che tutti possano farsi un’idea di quanto avvenuto su Rai 1 consultando il video che gira in rete, qualche chiarimento è doveroso. Mietta, infatti, rispondendo a Selvaggia Lucarelli ha fatto sapere di voler parlare d’altro, senza dichiarare se sia vaccinata o meno. Certo, a differenza del ballerino non ha voluto affrontare l’argomento, ma non necessariamente tutto questo fa di lei è una NoVax. Possibile che si tratti solo di un principio legato alla sua privacy. La domanda è al momento è senza risposa e probabilmente resterà tale nel corso delle prossime settimane.

Inutile dire che la situazione creatasi a “Ballando con le stelle” dopo la domanda di Selvaggia Lucarelli a Mietta abbia creato non poche discussioni sui social. Da un lato chi accusa la cantante di aver creato un pericolo sanitario allo staff, non essendo vaccinata, mentre dall’altro c’è chi accusa Selvaggia Lucarelli di essere stata troppo aggressiva.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.