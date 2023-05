Premessa: non ci paga nessuno. Né l’Hotel Chris, né la “kasta”, né i poteri forti. Siamo, col cuore e con l’anima, al fianco delle persone vittime dell’alluvione in Emilia Romagna. Lavoriamo senza sosta per combattere le fake news che aggiungono angoscia al dolore, siamo al fianco di chi ha perso tutto e siamo orgogliosi di raccontare storie di resilienza e rinascita.

L’Emilia Romagna, anche con l’aiuto di tutti noi (qui ci sono dei codici IBAN per donare), ma soprattutto grazie alla forza dei suoi abitanti risorgerà.

Presto tornerà più grande e accogliente di prima, tornerà la vita nelle strade allagate, tornerà il lavoro nelle botteghe e il sorriso nelle case. Torneranno i turisti, tornerà il commercio, tornerà la normalità.

Storie di ricostruzione dall’Emilia Romagna: Hotel Chris a Bellaria Igea Marina

La pagina Facebook dell’Hotel Chris di Bellaria Igea Marina diventa un diario triste e insieme coraggioso di questi tempi. Una timeline che riassume gli eventi.

Un post, poco prima del disastro, con la gioia per l’essere nel pubblicando elenco delle “Spiagge Blu”, in collazione in questi giorni. L’annuncio di iniziative per la stagione turistica, la speranza di riempire quella spiaggia delle voci gioiose dei bimbi e, in meno di due giorni, il dolore per la devastazione e la solidarietà di amici e clienti.

E in pochi giorni ancora, la ricostruzione: le macerie sono state portate via, lo staff si riunisce, e auguriamo all’Emilia Romagna di risorgere, e che l’imminente stagione turistica possa riportare lavoro e serenità in terre piagate dagli eventi climatici avversi.

