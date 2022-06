Stop Tiziana Alla e Mario Giordano da RAI e Mediaset: fake tra Donnarumma e ‘Fuori dal Coro’

Il tag ‘nessuna fonte‘ è probabilmente quello più appropriato, oggi, parlando della giornalista Tiziana Alla che collabora con la RAI e che ieri ha intervistato Gigio Donnarumma. Per non parlare delle solite voci su Mario Giordano e la sua trasmissione “Fuori dal coro”. Andiamo con ordine, perché la questione Mediaset è già stata al centro di un caso il mese scorso, come forse ricorderete tramite il nostro articolo, anche in quel frangente basato sul nulla. Oggi 15 giugno tocca fondamentalmente ripartire da concetti simili per affrontare la questione.

Fermati Tiziana Alla e Mario Giordano da RAI e Mediaset: zero fonti sui casi Donnarumma e ‘Fuori dal Coro’

Per farvela breve, qualcuno questo mercoledì parla incautamente di una possibile sospensione per Tiziana Alla e Mario Giordano, rispettivamente da RAI e Mediaset. Tutto verte attorno a notizie che in realtà non hanno alcuna fonte, tra il caso Gigio Donnarumma e la trasmissione ‘Fuori dal Coro’, in onda su Rete 4. Partiamo proprio da quest’ultimo caso, visto che a detta di alcuni utenti sui social il programma del martedì sera sarebbe stato fermato definitivamente per aver dato voce ai NoVax e a chi sostiene tesi filorusse sulla guerra.

Notizia totalmente priva di riscontri, visto che stiamo semplicemente vivendo il break estivo che caratterizza tutti i talk show mandati in onda da Mediaset. Per certi versi, fa ridere ancora di più l’indiscrezione secondo cui la giornalista RAI Tiziana Alla sarebbe stata fermata dai vertici della TV di Stato. La sua colpa, nel dettaglio, pare sia stata quella di aver fatto presente a Donnarumma altri errori commessi in stagione con la maglia del Paris Saint Germain.

Vero che qualcuno l’abbia criticata, ma sui social c’è una vagonata di elogi per una giornalista che ha detto la sua senza particolari giri di parole. Da quello che ci risulta, non è minimamente in discussione la posizione di Tiziana Alla in casa RAI, così come quella di Mario Giordano, che a settembre dovrebbe tornare regolarmente in onda su Rete 4 con Fuori dal Coro.

