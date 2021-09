Stop per Mario Giordano e ‘Fuori dal coro’, l’ipotesi chiusura scuote i NoVax: “Basta Rete 4”

L’ipotesi chiusura per Mario Giordano e per la sua trasmissione “Fuori dal coro” è tutt’altro che concreta, ma questo non ha impedito ad alcuni telespettatori NoVax di mobilitarsi sui social. Nella giornata di ieri abbiamo provato ad affrontare l’argomento con un primo articolo a tema, facendo presente a tutti che in realtà il chiacchiericcio di questi giorni non abbia particolare fondamento. Se non altro, perché da Mediaset e dal diretto interessato non siano arrivati riscontri in merito.

Ipotesi chiusura per per Mario Giordano e ‘Fuori dal coro’: la reazione dei NoVax

Nonostante tutte queste premesse, non si è fatta attendere la reazione dei NoVax alla possibile chiusura per Mario Giordano e ‘Fuori dal coro’. Lo stop, infatti, rientrerebbe a loro modo di vedere in un programma che prevede il solito bavaglio. Del resto, chi parla di scontri interni all’azienda sottolinea che al conduttore venga imputato proprio il fatto di essere ammiccante verso chi è contro il vaccino. Le reazioni ad alcuni post social vanno in questa direzione:

“Dovesse succedere una cosa del genere, boicotteremo subito Rete 4″;

“Giordano, invita la dott. Balanzoni, il dott. Mariano Amici, il dott. Stramezzi, i medici di Ippocrate.org, i medici del gruppo terapie domiciliari dell’avv. Grimaldi e soprattutto la dott.ssa Loretta Bolgan! Dai voce a chi il covid lo ha studiato a fondo e lo cura da sempre”;

“Testimonianze vere di effetti avversi ai vaccini. Fate fermare questa follia del green pass. Io e mio marito sessantenni e assolutamente contrari a questo siero. Non auguro del male a nessuno, ma alcuni “pseudo amici” che vorrebbero noi non vaccinati segregati come topi. Ecco auguro alla prossima dose qualche piccolo effetto avverso e poi forse capiranno“.

Altri commenti vanno in direzione peggiore ed evitiamo di riportarli. Diciamo solo che un’eventuale chiusura di ‘Fuori dal coro’ condotto da Mario Giordano non sarebbe presa particolarmente bene dal pubblico NoVax.

