Stop ospitate tv per Francesca Donato: replica fuori traccia di Diego Fusaro e Barbara Balanzoni

Saranno limitate le ospitate tv per Francesca Donato, stando a quanto dichiarato dalla diretta interessata sui suoi canali social, cui hanno fatto seguito le risposte decisamente singolari di Diego Fusaro e Barbara Balanzoni. Andiamo per gradi, in quanto la decisione dell’ex esponente della Lega non dovrebbe essere in alcun modo condizionata dallo scontro molto duro che abbiamo registrato nei giorni scorsi con Matteo Bassetti. Ne abbiamo parlato sul nostro sito con un articolo specifico.

La scelta di Francesca Donato e la strana risposta di Diego Fusaro e Barbara Balanzoni

Tutto nasce da un tweet di Francesca Donato, a detta di alcuni infastidita da quanto emerso durante una trasmissione andata in onda su LA7 di recente: “Dopo due ore di processo in contumacia a genitori di bimbi malati, ingiurie e accuse infamanti a medici defunti e attacchi personali di bassissimo livello, ho deciso che a queste trasmissioni vergognose non mi vedranno mai più. Continuerò a informarvi su canali più seri“. Ancora non è chiaro se l’europarlamentare abbia deciso di abbandonare tutti i salotti televisivi, oppure solo quelli di determinate emittenti.

A prescindere da questo, risultano decisamente singolari le risposte arrivate da Barbara Balanzoni e Diego Fusaro alla presa di posizione di Francesca Donato. La prima, commentando il suddetto tweet, è andata fuori traccia: “Quando il Draghistan cadrà cioè presto, chi ha scelto elisir resterà col suo amato problemino 4 ever e noi no. Questo vi fa impazzire vero?”. Seguono poi espressioni poco carine verso i vaccinati, nonostante poco più di un anno fa il medico si scagliò all’opposto contro i NoVax.

Per quanto concerne Diego Fusaro, la sua replica alla decisione di Francesca Donato richiama un recente articolo, in cui si parla dei guadagni di Pfizer con il vaccino Covid. In realtà, il pezzo di Fanpage tirato in ballo spiega anche, dal punto di vista aziendale, i costi affrontati dalla casa farmaceutica per il rilascio del prodotto. Insomma, anche qui, come con Barbara Balanzoni, si va fuori traccia.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.