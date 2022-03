Stop a “Lo zoo di 105” sospeso, ma Marco Mazzoli potrebbe lasciare: i chiarimenti del caso

Ci sono importanti conferme sul fatto che a breve saluteremo “Lo zoo di 105” sospeso. La nota trasmissione radiofonica, infatti, da alcuni giorni a questa parte non va in onda per questioni prettamente disciplinari. Durante una recente puntata, infatti, è stata pronunciata una bestemmia a quanto pare non filtrata e andata regolarmente in radio. Nonostante fosse stato tutto registrato in precedenza. Un errore abbastanza palese e se vogliamo grave, mancando l’imprevisto della diretta, che ha avuto delle conseguenze per Marco Mazzoli.

Cosa aveva detto Marco Mazzoli quando “Lo zoo di 105” era sospeso

Come annunciato dallo speaker, vero e proprio ideatore della trasmissione “Lo zoo di 105”, il programma non sarà più sospeso da lunedì prossimo. Trovate conferme in merito su Instagram, con il video registrato dal diretto interessato. In pratica, il noto programma radiofonico tornerà lunedì 4 aprile alle ore 14, stando a quanto affermato dallo stesso Marco Mazzoli sul profilo social della sua radio. Una buona notizia per i tanti fan di questo progetto.

Tuttavia, ci sono alcune cose da aggiungere alla bella notizia su Lo zoo di 105 che non sarà più sospeso dalla prossima settimana. A tal proposito, dobbiamo rifarci a quanto dichiarato dallo stesso Marco Mazzoli durante una videochiamata con Red Ronnie, come vi abbiamo riportato attraverso un altro articolo. Forse in preda ad un momento di delusione e sconforto, in piena “sospensione” della sua trasmissione, il conduttore ha fatto capire chiaramente di iniziare a guardarsi intorno per fare qualcosa di diverso.

Dichiarazioni chiare, che solo il tempo ci dirà se frutto dell’emotività di quei giorni, o frutto di riflessioni più profonde. Insomma, Lo zoo di 105 non sarà più sospeso a partire dalla prossima settimana, anche se resta più di un dubbio sul futuro a lungo termine di Marco Mazzoli con le sue uscite al cospetto di Red Ronnie mentre la trasmissione era ferma.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.