Stiamo lontani dalla caravella portoghese: non è una medusa, ma crea danni e si trova in Italia

Non sono esagerati i messaggi di cautela che circolano in questo periodo per quanto concerne la caravella portoghese, spesso e volentieri confusa con la classica medusa. Dopo le analisi degli anni scorsi su esemplari simili, a luglio 2022 dobbiamo fare i conti con un avvistamento in Sicilia e con una donna ricoverata in terapia intensiva in seguito ad una puntura. Partiamo dal presupposto che non è solita attaccarci e che il danno si verifica solo in caso di incroci fortuiti di traiettoria tra l’uomo e l’animale.

La caravella portoghese non è una medusa: come riconoscerla e sintomi puntura

Sostanzialmente, cosa sappiamo ad oggi della caravella portoghese, oltre al fatto che non sia una medusa? Gli esperti del settore aiutano coi loro approfondimenti a mettere a fuoco il problema. Si tratta di un animale marino appartenente al phylum dei celenterati, con una sacca piena di gas dai colori vivaci che spaziano dal blu al violetto, passando per il rosato. Tentacoli lunghissimi, coi quali abbraccia letteralmente le sue vittime.

La caravella portoghese, pur non essendo una medusa, è dotata di un veleno potente. La puntura causa mal di testa, vomito, grave aritmia cardiaca, astenia e difficoltà respiratorie. In alcuni casi il dolore può essere così forte da far perdere i sensi. In caso di puntura, secondo gli esperti è fondamentale rimuovere subito i residui dei tentacoli, possibile con oggetti solidi come una carta di credito, per poi pulire la ferita rigorosamente con acqua di mare. Guai a procedere con rimedi leggendari, tipo l’urina, fino ad arrivare all’acqua dolce. Potrebbero innescarsi reazioni ancora più dannose.

Insomma, occhio alla caravella portoghese. Avvistata soprattutto presso le isole italiane in seguito a temporali. L’aspetto è quello che potete osservare nella foto, fermo restando che in caso di imprevisti occorre sapere cosa fare per evitare ulteriori danni post puntura.

