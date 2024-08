Sterling alla Juventus e scambio con il Chelsea: il verdetto di Fabrizio Romano

Durante il mese di agosto capita spesso di imbattersi in voci di mercato forti e per certi versi affascinanti, come abbiamo avuto modo di constatare in queste ore a proposito del possibile trasferimento di Sterling alla Juventus. Uno di quei nomi che scaldano i tifosi, considerando il fatto che l’esterno, al netto delle difficoltà incontrate nell’ultimo anno durante l’esperienza al Chelsea, resta un giocatore di assoluto livello che in Serie A avrebbe tutte le carte in regola per fare la differenza.

Ora si parla di Sterling alla Juventus e scambio con il Chelsea: cosa ha detto Fabrizio Romano

Se a questo aggiungiamo il fatto che Commisso non pare intezionato a cedere Nico Gonzalez alla Juventus (dopo aver dato ai bianconeri Chiesa e Vlahovic durante gli ultimi quattro anni), per forza di cose iniziano a girare nomi alternativi per rinforzare in modo significativo l’attacco bianconero. Tuttavia, come riportato pochi giorni fa a proposito delle voci che vedevano Koopminers in procinto di firmare per il Liverpool, è necessario gettare acqua sul fuoco.

Uno dei massimi esperti di calciomercato in Italia, vale a dire Fabrizio Romano, ha smentito che sia in piedi una negoziazione tra Juventus e Chelsea per portare Sterling a Torino e Chiesa a Londra. Già, perché i rumors del momento parlano con insistenza di un potenziale scambio tra i due club. La fonte citata, ad oggi, è quella più autorevole in termini di calciomercato e a suo dire i blues non avrebbero mai richiesto l’esterno italiano. Neanche nello scorcio iniziale di questa finestra di mercato.

Dunque, allo stato attuale ha poco senso parlare del possibile trasferimento di Sterling alla Juventus e del potenziale scambio con il Chelsea, in riferimento al verdetto riportato nella mattinata di sabato da Fabrizio Romano. Nella giornata di venerdì anche alcune fonti inglesi, tiepidamente, avevano iniziato a trattare la questione.

