Stella a 5 punte delle Brigate Rosse incisa in ascensore alla RAI, allertata la Procura

È tornata la Stella a 5 punte delle Brigate Rosse. Quest’ultimo anno ci ha riportato indietro agli anni di piombo, in ogni senso possibile.

Siamo nel pieno di una nuova Guerra Fredda che ha riacceso i dissapori tra nostalgici dell’ex Patto di Varsavia e la NATO, col codazzo di fake news al riguardo.

Siccome non potevamo farci mancare niente, tornano anche gli anni di piombo sul fronte interno: una giornalista ha allertato colleghi e forze dell’ordine vedendo un ascensore negli storici uffici di Saxa Rubra istoriato coi simboli dell’associazione terroristica italiana di estrema sinistra.

“Siamo di fronte ad un atto vile e pericoloso, un gesto di una vergogna inaudita: riportare a galla un periodo drammatico come quello che ha vissuto il nostro Paese oltre 40 anni fa, è raccapricciante. La mia solidarietà ai vertici dell’azienda di Viale Mazzini, ai vertici di Rai2 e al direttore e ai giornalisti del Tg2, con l’esortazione a proseguire nel loro lavoro di informazione, scevro da condizionamenti politici, per la tv di Stato”.

Ha dichiarato la Senatrice Lombardo, Gruppo Misto, commentando la notizia.

La Procura di Roma ha già aperto un fascicolo di indagine per scoprire come la Stella a 5 punte delle Brigate Rosse sia arrivata in quell’ascensore, e con che significato.

Al momento, ogni pista possile è aperta, dallo scherzo di pessimo gusto fino alla plateale intimidazione.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.