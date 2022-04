Stefano Puzzer si difende da Mario Giordano, una signora in studio sbotta: “Stupidi noi allora”

Stefano Puzzer è stato licenziato ed anche durante la puntata di “Fuori dal coro” andata in onda ieri sera su Rete 4, come potremo notare oggi, abbiamo assistito alla difesa d’ufficio da parte di Mario Giordano. Come avvenuto durante il weekend di Pasqua, citando il nostro primo articolo in merito, il giornalista è completamente schierato a favore del portuale, leader delle proteste dello scorso autunno contro l’introduzione del green pass. Posizioni che hanno generato non poche critiche per lo stesso giornalista.

Stefano Puzzer e la difesa d’ufficio di Mario Giordano a Fuori dal coro

Come sono andate esattamente le cose durante “Fuori dal coro”? Come si può notare da un video preliminare, che vi riportiamo per contestualizzare al meglio i fatti, in studio era presente anche la signora Iole, di circa 90 anni. La donna, più in particolare, è stata invitata in trasmissione per portare la testimonianza su come si viveva in guerra. Un modo alternativo per trattare la storia del conflitto tra Ucraina e Russia, che tuttavia ci ha presentato anche una sovrapposizione con il caso di Stefano Puzzer licenziato.

Risulta disponibile un altro video su Twitter, riguardante proprio l’intervento di Stefano Puzzer nel corso della trasmissione di Mario Giordano. Il portuale ha voluto chiarire che in questi mesi non ha percepito stipendio, evitando di presentarsi sul posto di lavoro. Ha aggiunto che tutte le sue azioni sono frutto dell’intenzione di essere solidale coi colleghi che sono contrari al green pass. Insomma, l’uomo ha confermato che a suo modo di vedere non sia giusto che le persone non possano lavorare per una libera scelta.

A quel punto, si ascolta in sottofondo la signora Iole, che parla con un’altra ospite di Mario Giordano presente in studio, commentando proprio le parole di Stefano Puzzer: “Allora siamo tutti stupidi noi?“. Un momento decisamente singolare a Fuori dal coro su Rete 4.

