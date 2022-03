Stavolta Povia esagera da Giletti: “Zelensky più irresponsabile di Putin, dovrebbe abdicare”

Sappiamo come il cantautore Povia in questi anni sia stato al centro di polemiche per la sua posizione NoVax e parole che vanno oltre la fantasia, ma ha voluto dire la sua anche sulla guerra in Ucraina, non facendo proprio una bella figura. Povia è stato infatti ospite della trasmissione “Non è l’Arena” di Massimo Giletti su L7 e la sua presenza in studio già aveva creato qualche tensione in studio, dovute ad opinioni discordanti con gli altri ospiti su Putin.

Cosa ha detto Povia da Giletti su Zelensky e Putin

Dopo i chiarimenti dei giorni scorsi, arriva un’altra uscita discutibile di Povia. Quando però è riuscito ad avere la parola, Povia ha sì esordito dicendo come non si debba parlare di tifoserie in questo periodo, quanto piuttosto di pace, che è l’unica cosa che conta attualmente e che vogliono tutti. Pensiero sensato che poi si trasforma in un qualcosa di surreale, soprattutto quando Povia parla di Volodymyr Zelensky.

Il cantautore italiano ha evidenziato come in Ucraina ci sia un conflitto interno dal 2014 con il 90% della popolazione che ha votato durante un referendum per essere filo-russa. Povia ha parlato quindi di morti generate da questa guerra civile interna e dell’Ucraina, vista come una formica, che sta tentando di combattere un elefante come la Russia o di portare un elefante, come gli USA, davanti alla porta di un altro elefante.

Tralasciando questo discorso a vuoto, la situazione diventa alquanto surreale quando Povia invita Zelensky ad abdicare. Per il cantautore Zelensky è responsabile quanto Putin di questa guerra, se non di più e dovrebbe assolutamente rinunciare al trono. Una frase che non ha alcun senso, visto come in Ucraina non ci sia la monarchia, parliamo di Stato democratico in cui Zelensky è stato eletto nel 2019 come presidente con il 73,22% dei voti.

Il problema è che in studio nessuno abbia avuto da ridire a riguardo, a queste parole piuttosto paradossali di Povia, anzi Giletti ha parlato di tema che sarà poi oggetto di discussione in relazione a Putin e Zelensky. Questo quanto emerge dal video di LA7.

