Stavolta Mino Raiola è morto ufficialmente: agente stroncato da una malattia

Pochi dubbi stavolta su Mino Raiola morto. L’agente, dopo la fake news che abbiamo portato alla vostra attenzione in settimana, ha perso la vita all’età di 54 anni. Arrivano conferme sulla malattia, probabilmente di natura polmonare, che da gennaio ha messo a dura prova il procuratore di calcio tra i più famosi al mondo. A differenza di quanto avvenuto di recente, la notizia sulla sua scomparsa arriva direttamente dalla famiglia dell’uomo, mettendo purtroppo la parola fine al caso degli ultimi giorni.

Conferme su Mino Raiola morto: fatale la malattia per la quale è stato ricoverato a gennaio

Dunque, come si nota su Twitter, Mino Raiola è morto. Al momento si hanno notizie frammentarie su come siano andate le cose nelle ultime settimane, ma le parole di Zangrillo non lasciavano immaginare nulla di buono. Pur smentendo nella giornata di ieri le voci sul suo decesso, infatti, il medico aveva parlato di un paziente che stava lottando con tutte le sue forze per uscire da questa situazione.

Quanto avvenuto oggi evidenzia come la notizia falsa di ieri sia stata data troppo frettolosamente, al punto che la famiglia oltre a ringraziare tutti, ha invitato gli addetti ai lavori a rispettare la privacy dei cari dell’agente. Come accennato, allo stato attuale si sa davvero poco in merito alla malattia, sulla quale sono arrivati annunci nello scorcio iniziale del 2022. Dopo i primi riscontri frammentari sui problemi polmonari, non legati al Covid, lo staff del procuratore si è isolato dal resto del mondo.

Andare oltre sulle cause del decesso, dunque, sarebbe poco rispettoso nei confronti dei parenti. Di sicuro, Mino Raiola è morto, visto che la famiglia ha deciso di utilizzare il suo canale Twitter ufficiale per confermare le indiscrezioni del primo pomeriggio. Qualora dovessero emergere altre notizie tramite persone a lui vicine, vi faremo sapere aggiornando l’articolo odierno.

