Stavolta Francesca Donato si supera sui vaccini con nanotecnologie per i nostri dati biometrici

Si possono avere teorie di varia natura a proposito dei vaccini Covid, così come a volte si emettono sentenze quantomeno singolari, come avvenuto oggi 2 aprile con Francesca Donato. L’europarlamentare, infatti, non ha mai nascosto in occasione delle varie ospitate televisive la propria avversione al green pass, mentre sui vaccini ha avuto sempre un approccio mediatico più cauto. Rifiutando spesso e volentieri l’etichetta di NoVax, ha semplicemente fatto sapere di aver evitato la somministrazione essendo risultata positiva in precedenza.

Cosa dice Francesca Donato sui vaccini e sulle nanotecnologie

In queste ore, però, sul suo profilo Twitter è venuta a galla una teoria decisamente curiosa a proposito dei vaccini. Se vogliamo, uno dei concept maggiormente utilizzati nei vari gruppi Facebook e Telegram in cui si sostengono esattamente tesi NoVax, con zero valore scientifico. Questo quanto pubblicato dall’europarlamentare: “Poi quando sarà confermata la tesi ‘complottista’ per cui nei sieri obbligatori ci sono nanotecnologie che servono a raccogliere i nostri dati biometrici (e forse a condizionarli) tutti diranno ‘non ne avevamo idea!‘”.

La questione fact checking, in un contesto del genere, è limitata. Oltre a confermarvi l’autenticità del tweet pubblicato in mattinata da Francesca Donato, non possiamo fare altro che evidenziare quanto sarebbe complesso caratterizzare i prodotti Pfizer, Moderna e delle altre Case impegnate a realizzare vaccini, con nanotecnologie. Per non parlare dei costi richiesti affinché ciascuna dose possa avere una capacità del genere.

Dunque, dopo le recenti discussioni sul fronte russo, con alcune prese di posizione a proposito di Putin, dell’Ucraina e della stessa Russia che hanno sollevato non poche discussioni secondo quanto riportato sul nostro sito, questo sabato si torna a parlare di vaccini con Francesca Donato. Le fonti citate dall’ex leghista, ovviamente, riguardano un video che non fornisce alcuna prova in merito all’eventuale adozione di nanotecnologie per i vaccini Covid, necessarie per raccogliere i nostri dati biometrici.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.