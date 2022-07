Stasera lezioni di corsivo parlato a Salice Terme con Elisa Esposito: evento a pagamento

In tanti ci hanno segnalato la diffusione di una locandina in questi giorni, sui social, in cui si parla di un evento in programma oggi 2 luglio a Salice Terme, dove avremo lezioni di corsivo parlato attraverso Elisa Esposito. Nonostante la tendenza abbia preso piede anni fa al di fuori dei confini nazionali, infatti, in tanti associano questo “strano” modo di parlare alla ragazza diventata famosa grazie ai suoi video TikTok. Come sempre, c’è chi l’apprezza e la prende con leggerezza, così come coloro che non riescono a trattenere il proprio risentimento.

Confermate le lezioni di corsivo parlato a Salice Terme con Elisa Esposito oggi 2 luglio: previsto un evento a pagamento

Come stanno le cose? C’è qualcosa di vero dietro la suddetta locandina? Senza troppi giri di parole, vi confermiamo che l’evento di Salice Terme risulti autentico. Riscontri in merito li troviamo questa mattina su Facebook, con un post che ha scatenato per forza di cose soprattutto l’indignazione dei detrattori del corsivo parlato. Con relative critiche (in alcuni casi molto aspre) destinate proprio ad Elisa Esposito in questa fase.

Dunque, dopo l’approfondimento di ieri, con il quale abbiamo provato a fornirvi le prime nozioni per capire cosa sia il corsivo parlato, ora tocca imbattersi nella notizia che conferma il lancio del primo evento a tema. Chi deciderà di partecipare, infatti, potrà ottenere vere e proprie lezioni di corsivo, a fronte di una spesa pari a 15 euro con drink incluso. Ognuno può maturare l’opinione che ritiene più congrua sotto questo punto di vista, ma come sempre invitiamo tutti ad utilizzare sempre toni ed espressioni civili.

Nel frattempo, c’è molta curiosità nel capire quale sarà la risposta del pubblico all’evento che prevede questa sera lezioni di corsivo parlato a Salice Terme con Elisa Esposito. Il tutto, in relazione ad un evento a pagamento.

