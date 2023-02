Startup Giapponese annuncia la navicella d’attacco Saiyan, e questa volta non è il bizzarro avvistamento che abbiamo descritto in un nostro precedente articolo con vena umoristica.

L’occasione fa l’uomo furbo, e la coincidenza lo fa ricco. Questo è il momento perfetto Iwaya Giken, startup di Sapporo, per lanciare un nuovo prodotto. Una capsula tonda dalle stesse fattezze delle “navicelle d’attacco Saiyan” e creata per lo stesso scopo (quasi).

Startup Giapponese annuncia la navicella d’attacco Saiyan (questa volta sul serio)

L’idea della startup è un mezzo “economico ed affidabile” per vedere le bellezze della Terra vista da una prospettiva diversa: una sfera simile alle sfere di attacco Saiyan, biposto, collegata ad un pallone aereostatico in grado di portare potenziali clienti non nello spazio ma “abbastanza in alto” per poter vedere la curvatura terrestre e intravedere i primi segni di spazio aperto.

Circa a 25 chilometri di altezza, sospesi in aria in una Capsula d’Attacco Saiyan, per soli 180.000 dollari al viaggio.

Economico vero?

Le prenotazioni sono già aperte, i primi fortunati pronti a partire conosceranno il loro nominativo a Ottobre 2023.

E vi giuriamo, anzi speriamo che non li accolga Bulma Briefs della Capsule Corporation con una invenzione delle sue e un potente avversario da sconfiggere.

