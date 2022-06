Sta arrivando Peaky Blinders 7 con stagione finale: chiarimenti su film ed uscita

Qualcuno dice che stia arrivando Peaky Blinders 7, con tanto di stagione finale per coloro che sono abbonati a Netflix. Vi diciamo subito che sono necessari chiarimenti, perché se da un lato la storia della famiglia Shelby non risulti conclusa al termine della sesta stagione come qualcuno poteva pensare, allo stesso tempo dobbiamo archiviare una volta per tutte che possa essere caricata un’intera serie di puntate. A differenza di quanto avvenuto un paio di settimane fa qui in Italia.

Chiariamoci su Peaky Blinders 7 con stagione finale: cosa sappiamo su film ed uscita

A differenza di quanto avvenuto alcuni mesi fa con Stranger Things 4, dunque, in questo caso siamo al cospetto di una notizia non verificata. Anzi, da smentire quasi al 100%, stando a quanto abbiamo raccolto nelle ultime ore. Per quale ragione non ha senso affermare che stia arrivando Peaky Blinders 7 con stagione finale? Alla luce di alcune voci che hanno preso piede soprattutto su Facebook e Twitter, pare sia necessario portare all’attenzione dei nostri lettori alcuni chiarimenti su film ed uscita.

Non ci sarà Peaky Blinder 7, ma è stato confermato un film con il quale dovrebbe concludersi la storia che ci ha tanto appassionato in questi anni. Stando ad alcune anticipazioni antecedenti all’uscita del film, è probabile che tutta la storia si possa concludere con il suono delle sirene su Birmingham, in riferimento all’attacco dei tedeschi nello scorcio iniziale della Seconda Guerra Mondiale. Un modo per chiudere il cerchio e la finestra temporale tra i due conflitti, in riferimento al periodo in cui si è concretizzata la storia raccontata con questa serie.

Dunque, niente Peaky Blinders 7 su Netflix, ma un’uscita nelle sale cinematografiche che potrebbe avvenire durante il 2023. Non si hanno ancora informazioni certe sotto questo punto di vista a proposito del film, mentre è sicuro che non ci saranno ulteriori contributi all’interno della suddetta piattaforma.

