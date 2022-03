Spotify Down, per diverse ore problemi di accesso alla piattaforma: allarme rientrato

Spotify Down. La più utilizzata piattaforma di streaming musicale ha smesso di funzionare per diverse ore nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 8 marzo, un disservizio che ha trovato sfogo nell’hashtag #spotifydown su Twitter con utenti che cercavano di venire a capo del problema. Gli iscritti, infatti, hanno segnalato problemi di accesso agli account e l’impossibilità di riprodurre la musica in catalogo.

Come rilevato da Down Detector, le segnalazioni dei disservizi su Spotify sono partite ieri pomeriggio verso le 19, con un picco intorno alle 19:30. Gli utenti hanno riportato che l’app impediva l’accesso agli account, con abbonati letteralmente “sbattuti fuori” dai loro profili.

Le segnalazioni sono arrivate da tutto il mondo. Come ha riportato Corriere della Sera, dall’account Twitter Spotify Status intorno alle 19:22 scrivevano: “Qualcosa non funziona e stiamo cercando di capire. Grazie per i vostri report!”.

Something’s not quite right, and we’re looking into it. Thanks for your reports! — Spotify Status (@SpotifyStatus) March 8, 2022

Alle 21:20 gli sviluppatori hanno fatto sapere che il problema stava rientrando, ma un discreto numero di utenti segnalava il persistere dei disservizi.

Many customers were recently having problems logging in and reaching customer support. Things are looking better, but if you’re still having issues, please reach out to us again at https://t.co/mgMO5Jc1es. — Spotify Status (@SpotifyStatus) March 8, 2022

Poco dopo gli sviluppatori hanno rilasciato una nota sulla community ufficiale dell’app:

Siamo lieti di comunicare che ora gli utenti dovrebbero essere in grado di accedere nuovamente. Se i problemi persistono, prova a riavviare il dispositivo e assicurati anche di controllare la pagina di supporto. Se sei riuscito ad accedere ma non riesci a vedere la tua libreria, è possibile che tu abbia effettuato l’accesso con un account diverso per errore, quindi assicurati di confermare i dettagli di accesso del tuo account principale prima di continuare.

Ad oggi il problema del down di Spotify risulta rientrato.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.