Spieghiamo il significato di papalina ed il regolamento del Fantasanremo 2022: app e classifica

In tanti si stanno chiedendo quale sia il significato di papalina, legato per forza di cose al regolamento del Fantasanremo 2022 (per il quale non ci risulta disponibile un’app ufficiale). Stiamo parlando di un nuovo gioco, supporto anche da Sky WiFi, con cui diventa possibile seguire la nota rassegna canora in modo alternativo, pur facendo attenzione al discorso app e classifica. Proviamo dunque ad approfondire questi concetti, in vista della terza serata che quest’anno potrebbe presentarci spunti più interessanti rispetto alle edizioni precedenti.

Cosa sappiamo sul significato di papalina ed il regolamento del Fantasanremo 2022: tra app e classifica

Il significato di papalina non esiste. Come avvenuto anni fa, alcuni artisti pronunciano in diretta tv alcune parole senza senso, alimentando il giochino social del momento. Tuttavia, se in passato la cosa era fine a sé stessa, solo per strappare un sorriso al gruppo comico di turno che aveva ideato la cosa, nel 2022 cambia la musica. Già, perché la parola appena citata è parte integrante del regolamento del Fantasanremo. Si tratta di un progetto simpatico, con regole molto chiare che potete consultare all’interno del sito ufficiale.

Nulla è legato agli organizzatori del Festival di Sanremo 2022, è giusto premetterlo. Tra gli aspetti del gioco, invece, non rientra il gesto di Emma Marrone di ieri sera, che abbiamo provato a spiegare ai nostri lettori con un altro articolo in giornata. In pratica, ciascun giocatore che accetta il regolamento del Fantasanremo 2022 potrà scegliere 5 concorrenti che partecipano alla rassegna canora. Ognuno accumulerà dei punti in base a quello che farà o dirà fino alla finale.

Ad esempio, vestirsi di bianco farà ottenere 10 punti all’utente che ha deciso di puntare su quell’artista, mentre se quest’ultimo dovesse ricevere una standing ovation dall’orchestra, i punti saranno 30. Il massimo si otterrà se il cantante selezionato dirà “Fantasanremo” e “Papalina”, arrivando a 50 punti. Ecco perché il significato di papalina, in sé, è nullo. Aggiungiamo, al di là del regolamento del Fantasanremo, che la classifica potrà essere consultata sul sito del gioco, mentre al momento non risultano app associate.

