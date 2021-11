Spieghiamo il significato della dose booster e la differenza con la terza dose del vaccino

Bisogna capirsi una volta per tutte a proposito del significato della dose booster di cui si parla tanto in questi giorni. In riferimento alla terza dose del vaccino contro il Covid, infatti, qualcuno accavalla i concetti, non essendo addetto ai lavori. Dopo aver preso in esame diversi interventi in tv in questi mesi, effettivamente, è opportuno chiarire alcuni concetti affinché tutti possano approcciare l’argomento nel modo giusto. Ecco perché, in seguito a tante richieste, abbiamo deciso di concentrarci sull’approfondimento di oggi.

Cosa sappiamo sul significato della dose booster e sulla differenza con la terza dose del vaccino

Per farci un’idea più precisa sulla differenza tra i due concetti, dobbiamo necessariamente rifarci alla circolare firmata dal direttore generale Prevenzione Giovanni Rezza. Informazioni note dal mese di settembre, a dirla tutta, con le quali sappiamo che le terze dosi si riferiscano in modo esclusivo ai vaccini a mRna. Al contrario, la cosiddetta “dose booster” ha un significato preciso e si rivolge a chi necessità di altri vaccini, oltre al fatto che “va somministrata dopo almeno sei mesi dall’ultima dose”.

Dunque, la dose booster ha anche limitazioni temporali ben definite, con un gap rispetto alla dose precedente che non potrà essere inferiore ai sei mesi. In aggiunta, il suo significato va ad individuare anche il raggio d’azione della stessa, considerando che per definizione si intende una dose di richiamo dopo il completamento del ciclo vaccinale primario. Lo scopo finale resta quello di mantenere nel tempo una risposta immunitaria che possa essere ritenuta adeguata.

Tuttavia, il significato di dose booster ci rimanda anche ai soggetti alto rischio. Queste possono essere determinate da condizioni di fragilità, le quali si associano allo sviluppo di malattia grave. Ovviamente, il discorso va esteso anche a specifiche categorie professionali. Probabile che nei prossimi giorni arrivino ulteriori indicazioni da fonti governative.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.