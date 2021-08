Spieghiamo ad Enrico Ruggeri e Red Ronnie che il tampone rapido negativo genera il green pass

Un errore di comunicazione, determinato da buone intenzioni, cercando di dare una lettura alternativa all’iniziativa di Enrico Ruggeri sul fronte green pass. Sostanzialmente, l’artista ha da sempre avuto posizioni non allineate a quelle del governo, soprattutto per quanto riguarda le riaperture nel suo mondo, così come Red Ronnie non ha mai nascosto la sua totale avversione ai vaccini. Non a caso, con il giornalista ne hanno fatto le spese anche i Maneskin, come vi abbiamo riportato con il nostro articolo pubblicato un paio di giorni fa.

Il fraintendimento con Enrico Ruggeri e Red Ronnie sul tampone rapido negativo che consegna il green pass

Qual è stato l’errore di Enrico Ruggeri? Il cantante, tramite Twitter, ha fatto sapere a tutti che sarà possibile assistere nella giornata di sabato al suo concerto di Genova senza green pass. Proprio questo l’errore di comunicazione menzionato ad inizio articolo. In pratica, l’artista ha fatto sapere a tutti che gli addetti della Croce Bianca effettueranno tamponi gratuiti a tutti coloro che saranno in possesso del biglietto per l’evento in questione.

Cosa succederà una volta effettuato il test? In caso di esito positivo, lo spettatore pagante dovrà ovviamente sottoporsi ad un tampone molecolare per confermare o meno il fatto di aver beccato il virus. In caso di esito negativo, ci sarà l’ok per accedere alla struttura e per assistere al concerto. Il punto è che il suddetto test negativo consegnerà automaticamente al fan di Enrico Ruggeri il green pass, secondo le normative vigenti riportate di recente anche da Adnkronos.

Probabilmente, l’artista voleva dire che si potrà assistere al suo concetto senza doversi sottoporre necessariamente al vaccino, al punto che Red Ronnie si è congratulato con lui nei commenti. Ma l’esito negativo, consegnerà automaticamente il green pass a queste persone. Ora, il fatto che i test siano gratuiti è sicuramente apprezzabile ed interessante, ma tutta questa storia non tocca minimamente il raggio d’azione del green pass.

