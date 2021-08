Spieghiamo ad Adinolfi perché il suo raffronto tra Marcell Jacobs e Paola Egonu non ha senso

Abbiamo sempre premesso che le uscite di Mario Adinolfi su Paola Egonu non avessero una matrice razzista, al punto che l’ultima dichiarazione su Twitter a proposito di Marcell Jacobs sembra confermare questo dato. Il punto è che il suo approccio nei confronti della pallavolista italiana, che alle Olimpiadi è giusto evidenziare non abbia mostrato il meglio del suo repertorio (le azzurre sono state eliminate ai quarti di finale con un perentorio 3-0 dalla Serbia), parte da fondamenta errate.

Il poco sensato confronto di Adinolfi tra Marcell Jacobs e Paola Egonu

Cosa sappiamo su questa storia? Il tweet più recente di Adinolfi è sotto gli occhi di tutti e lo abbiamo linkato ad inizio articolo. Fondamentalmente, si dichiara felice per la decisione del CONI di selezionare Marcell Jacobs come portabandiera dell’Italia in occasione della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi. Scelta giusta a suo dire, contrariamente a quella fatta per la cerimonia di apertura con Paola Egonu. Adinolfi resta convinto che sia stata selezionata sempre in nome del politicamente corretto.

Ora, il discorso è il medesimo di alcune settimane fa. Alla vigilia delle Olimpiadi, infatti, c’erano da fare dei nomi per il ruolo di portabandiera. Con Paola Egonu, tra le altre cose, parliamo della portabandiera per l’intera rassegna e non dell’Italia. Appare chiaro che fino a poche settimane fa i meriti sportivi della pallavolista, menzionati a più riprese da Adinolfi, fossero di gran lunga superiori rispetto a quelli di Marcell Jacobs.

Si continua ad ignorare che Paola Egonu abbia vinto praticamente tutto, nonostante la giovane età, mentre Marcell Jacobs aveva ancora tutto da dimostrare prima delle Olimpiadi. Ragionamento evidentemente non fatto da Adinolfi. La speranza, a questo punto, è che si tratti dell’ultima presa di posizione verso la nostra giocatrice, che rappresenta senza ombra di dubbio il futuro della pallavolo italiana.

