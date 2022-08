Spiegata la storia di Fabri Fibra morto in un incidente: l’origine di una storia evitabile

Negli ultimi tempi ci è già toccato l’onere di trattare la vicenda di Fabri Fibra morto in un incidente. Una questione che torna di moda periodicamente, ma che ad agosto 2022 ha conosciuto un’impennata per certi versi inattesa. A dirla tutta, poco meno di due settimane fa abbiamo già avuto modo di trattare la questione, evidenziando ai nostri lettori che le segnalazioni in giro sui social non avessero fonti alle proprie spalle. Non è un caso che, nel frattempo, il noto rapper sia apparso pubblicamente tra un evento e l’altro. Aggiungiamo “per fortuna”.

Approfondiamo la storia di Fabri Fibra morto in un incidente e come sia nata la bufala

Fatta questa premessa, come va letta la storia di Fabri Fibra morto in un incidente? Per una volta, il VIP di turno preso di mira dal mondo delle fake news non è soltanto vittima innocente di notizie create ad arte per generare click. Certo, ci sono siti che ancora oggi con titoli ambigui provano a massimizzare le proprie entrate, creando apprensione con giri di parole per i fan dello stesso rapper. In realtà, la vicenda si spiega più facilmente rispetto ad altre.

Andando ad approfondire tutta la vicenda di Fabri Fibra morto in un incidente, infatti, si scopre che nel lontano 2006 sia stato lui stesso a mettere in giro la voce. Con tanto di video che è apparso su MTV. In quel periodo, vero e proprio punto di riferimento per i più giovani nel seguire tutte le novità dei musicisti. Come riportato da fonti sul pezzo a suo tempo, lo “scherzo” di Fabri Fibra aveva innescato anche delle polemiche.

Da quel giorno, di tanto in tanto qualcuno scongela la storia di Fabri Fibra morto in un incidente, con giri di parole nei titoli per attirare click, salvo poi spiegare che il cantante sia invece vivo e vegeto.

