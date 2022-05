Repliche su Italia ripescata ai Mondiali 2022: in Ecuador chiari sul ripescaggio

Ci sono ancora tesi in piedi sull’Italia ripescata ai Mondiali 2022. Esattamente come avvenuto quattro anni fa, quando i ragazzi allora allenati da Ventura non superarono l’ostacolo Svezia, anche in questo frangente occorre valutare voci abbastanza fantasiose sul ripescaggio. Proviamo a capire come stiano le cose, al netto del fatto che un paio di giorni fa abbiamo provato a portare all’attenzione dei nostri lettori un quadro più chiaro della questione. Al netto di alcuni titoli forzati in giro per il web.

Ipotesi sull’Italia ripescata ai Mondiali 2022: anche in Ecuador parlano del ripescaggio

Ci sono davvero possibilità di andare incontro all’Italia ripescata in vista dei Mondiali 2022? Testate in Equador hanno iniziato a trattare l’argomento in questi giorni, ipotizzando che la nazionalità di Byron Castillo possa essere falsa. Il giocatore, infatti, potrebbe essere colombiano e, pur sapendo questo, la Federcalcio ecuadoriana (FEF) lo ha fatto giocare per la squadra nazionale nel corso delle qualificazioni.

Per questa ragione, al di là di un caso simile riguardante un portiere, che abbiamo esaminato di recente, il Cile ha presentato ufficialmente una reclamo per il ritiro della nazionale dell’Equador dalla Coppa del Mondo ‘Qatar 2022’. Detto questo, in attesa di verdetto sul caso, qualcuno parla di Italia ripescata. La scelta potrebbe essere di questo tipo, a detta di alcune testate italiane, in quanto la Commissione Disciplinare potrebbe semplicemente promuovere il Paese con il punteggio più alto nel ranking e che, ad oggi, risulta escluso.

In quel caso, il ripescaggio andrebbe a premiare la squadra di Mancini. Tuttavia, in Ecuador oggi 13 maggio stanno invitando gli italiani a non farsi troppe illusioni sotto questo punto di vista. Nel caso in cui l’indagine dovesse portare a condanne, infatti, non avremo l’Italia ripescata, ma uno slot che finirebbe per essere occupato dalle nazionali sudamericane meglio piazzate tra le non qualificate. Staremo a vedere come andranno le cose.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.