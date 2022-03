Spegnete le luci, stasera alle 20 suoneranno tutte le campane: catena su Putin poco utile

Sta circolando su Facebook e WhatsApp una catena che potete facilmente riconoscere dal testo “spegnete le luci, stasera alle 20 suoneranno tutte le campane“, con l’intento di dare un segnale a Putin e alla Russia sul fatto che non siamo poi così dipendenti da loro in termini di consumi energetici. Insomma, una forma di solidarietà alternativa per l’Ucraina, dopo gli attacchi e i bombardamenti che sono partiti poco più di una settimana fa. Si tratta di un’iniziativa isolata e, fondamentalmente, abbastanza fine a sé stessa.

Focus sulla catena “spegnete le luci, stasera alle 20 suoneranno tutte le campane” contro Putin

Le catene, prese così, non hanno alcun valore e l’iniziativa di pochi, così come viene illustrata nella catena che stiamo per portare alla vostra attenzione, difficilmente produrrà risultati. Ne abbiamo parlato in passato in altri contesti, anche se quando si parla di privacy e Facebook spesso si sconfina nella bufala. Ovviamente nulla vi vieta di seguire le dritte fornite nel messaggio che esordisce con “Spegnete le luci, stasera alle 20 suoneranno tutte le campane” e che trovate qui di seguito:

“Stasera alle 20 suoneranno tutte le campane. In quel momento spegnete tutte le luci nelle vostre case per mostrare a Putin che preferiamo stare senza luce piuttosto che comprare gas e petrolio da lui. Questa è un’azione di solidarietà che verrà fatta in tutta Europa Contemporaneamente. London (19.00), Europa centrale (20.00), Kiev (21) und Mosca (22)“.

Dunque, il messaggio “spegnete le luci, stasera alle 20 suoneranno tutte le campane” che sta arrivando a tanti italiani su Facebook e WhatsApp non ha riconoscimenti ufficiali. Si tratta di un’iniziativa pensata da privati, che sta diventando virale nella speranza di mandare un messaggio a Putin per un “cessate il fuoco” immediato in Ucraina. Per intenderci, non c’è il Vaticano o il governo dietro l’evento, al quale tutti sono liberi di partecipare naturalmente.

